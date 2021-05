Die Bawag wechselt derzeit von Maestro-Karten auf Debit-Mastercards. Dabei kam es zu technischen Problemen. An der Fehlerbehebung wird noch gearbeitet

Eine technische Panne legte am Dienstag die Bankomatkarten von Bawag-Kunden lahm. Foto: Reuters

Wien – Am Dienstag hat eine technische Panne die Bankomatkarten von Bawag-Kunden lahmgelegt. Zwar funktioniere seit Dienstagmittag das Zahlen im Geschäft sowie das Geldabheben an Bankomaten von Fremdbanken wieder, wie man bei der Bank versicherte. Mit den Bawag-eigenen Bankomaten gab es allerdings auch Dienstagnachmittag noch Probleme.

Der Fehler konnte weitestgehend behoben werden, sagte eine Bawag-Sprecherin am Mittwochvormittag zum STANDARD. Aber: "Bei einzelnen Kunden kann es noch zu Problemen kommen. An der vollständigen Korrektur des Kartenstatus wird aktuell noch gearbeitet, ebenso an weiteren Fehlerbehebungen."

Bei den betroffenen Kunden wolle man sich für die Unannehmlichkeiten "höflich" entschuldigen. Um wie viele Kunden es geht, sagte die Sprecherin nicht. Über die eigene Website, über den eigenen Kundenservice und in den Bawag-Filialen informiere man die Betroffenen über die Situation. "Selbstverständlich setzen wir alles daran, dass die Prozesse rund um den Kartentausch künftig plangemäß ablaufen", versicherte die Bawag-Sprecherin..

Kartenwechsel

Die Bawag wechselt derzeit von Maestro-Karten auf Debit-Mastercards und tauscht deshalb in mehreren Tranchen die Bankkarten ihrer Kunden aus. "Leider ist im Rahmen dieses Kartentausches ein technischer Fehler passiert, sodass die Gültigkeit der aktuellen Kontokarte bei manchen Kunden deaktiviert wurde, bevor die neue Debit-Mastercard dem Kunden zugestellt wurde", hieß es vonseiten der Bank. (red, 12.5.2021)