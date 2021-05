Der Ball wird wieder rollen. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien – Der Wiener Fußball-Verband (WFV) hat am Montagabend beschlossen, dass die Meisterschaftssaison 2020/21 fortgesetzt wird. Da seitens der Bundesregierung ab 19. Mai Kontakttraining wieder erlaubt ist, könne nach einer vierwöchigen Vorbereitungszeit die Meisterschaft ab Mitte Juni fertig gespielt werden, hieß es in der WFV-Aussendung. Auch die Verbände in Tirol (ab 12. Juni), Kärnten (ab 16. Juni) und Vorarlberg (ab 19. Juni) haben schon Termine für einen Re-Start.

In den restlichen Bundesländern – Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Burgenland und Steiermark – werden im Fußball-Amateurbereich dagegen keine Spiele der Saison 2020/21 mehr ausgetragen. (APA, 12.5.2021)