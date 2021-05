Die Todesursache ist noch unklar, Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wien – In Wien ist erneut eine Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die 36-Jährige wies Verletzungen im Halsbereich auf, die Polizei stufte den Fall als "bedenklichen Todesfall" ein und schloss Fremdverschulden nicht aus. Der 44-jährige Ehemann, ein serbischer Staatsbürger, befand sich ebenfalls in der Wohnung und wurde von der Polizei als möglicher Tatverdächtiger festgenommen.

Polizeisprecher Christopher Verhnjak zufolge war die Todesursache noch unklar, Aufschlüsse sollte eine Obduktion bringen. Bis ein vorläufiges Ergebnis vorliegt, dürften ein bis zwei Tage vergehen, hieß es.

Der Ehemann ist polizeilich bisher nicht in Zusammenhang mit Gewalt in Erscheinung getreten. Er wurde bisher nicht weggewiesen oder mit einem Betretungsverbot belegt. Die Frau wurde gegen 5.30 Uhr in einer Wohnung in der Kaiserebersdorfer Straße gefunden. (red, APA, 12.5.2021)