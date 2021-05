Die 36-Jährige wies Verletzungen im Halsbereich auf, ihr Mann befand sich ebenfalls in der Wohnung

Die Todesursache ist Gegenstand von Ermittlungen, Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Foto: Getty Images/iStockphoto

In Wien wurde erneut eine tote Frau in ihrer Wohnung aufgefunden. Die 36-Jährige wies Verletzungen im Halsbereich auf, Fremdverschulden konnte nicht ausgeschlossen werden. Ihr 44-jähriger Ehemann befand sich ebenfalls in der Wohnung und wurde von der Polizei als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Die genaue Todesursache ist Gegenstand von Ermittlungen und wird eine Obduktion klären. (red, 12.5.2021)

Mehr Details folgen in Kürze