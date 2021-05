Thiem schrammte knapp am Aus vorbei, am Ende war er erstmals seit 2017 wieder in Rom erfolgreich. Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Rom – Dominic Thiem hat mit Mühe, aber letztlich souverän sein erstes Match beim Masters-1000-Sandplatzturnier in Rom gewonnen. Der Weltranglistenvierte aus Österreich setzte sich am Mittwoch gegen den starken Ungarn Marton Fucsovics nach 2:32 Stunden mit 3:6, 7:6(5), 6:0 durch. Thiem war im zweiten Satz gegen den Weltranglisten-44. Fucsovics nur noch zwei Punkte vom Aus entfernt, drehte das Match dann aber doch noch. Im Achtelfinale trifft Thiem am Donnerstag auf den Italiener Lorenzo Sonego.

Eigentlich war es ein typisches Thiem-Match. Der Madrid-Halbfinalist hatte im Vorfeld vor den üblichen Umstellungsproblemen sowie seinem zuletzt sehr starken Gegner gewarnt und sollte recht behalten. Thiem verlor bei der am Vormittag begonnenen Partie auf dem Centre-Court des Foro Italico gegen den früheren Wimbledon-Juniorensieger und French-Open-Achtelfinalisten gleich sein erstes Aufschlagsspiel und tat sich gegen den 29-jährigen aus Budapest auch in der Folge lange sehr schwer.

Auf Messers Schneide

Auf der Kippe stand die Begegnung, als Thiem nach knapp über zwei Stunden Spielzeit im zweiten Satz bei 4:5 nur noch zwei Punkte vom Aus entfernt war. Der Niederösterreicher hatte sich schon bei seinen beiden vergangenen Auftritten 2018 und 2019 in Rom wegen der Umstellung von der Höhenlage Madrids auf Meeresniveau und anderen Sand schwergetan und war jeweils gleich im ersten Match gescheitert. Obwohl sein Gegner auch dieses Mal stark war und lange vor allem mit vielen sehenswerten "Winnern" punktete, drehte Thiem letztlich das Momentum aber doch noch zu seinen Gunsten.

Mit dem Rücken zur Wand hielt der Niederösterreicher nämlich stark dagegen, rettete sich via Tiebreak in den dritten Satz. Damit, spätestens aber mit seinem frühen Break zum 2:0 im letzten Durchgang, hatte er Fucsovics dann gebrochen. Als Thiem auch das Doppelbreak zum 4:0 geschafft hatte, flog auf der Gegenseite erstmals der Schläger.

Thiem hat damit weiter eine makellose Bilanz gegen Fucsovics und erstmals seit 2017 wieder ein Match in Rom gewonnen. Am Donnerstag geht es im Achtelfinale gegen Sonego, der seinen Landsmann Gianluca Mager 6:4, 6:4 besiegte. Das bisher einzige Tour-Duell mit dem aktuellen Weltranglisten-33. war das Semifinale 2019 in Kitzbühel, das Thiem 6:3, 7:6(6) gewann.

"Lange keine Antworten gefunden"

"Es war wie erwartet ein richtig hartes Match", sagte Thiem im Sky-Interview. "Er hat sehr gut gespielt und mich mit vielen Dingen unter Druck gesetzt, auf die ich lange keine Antworten gefunden habe. Ich hatte zudem wie in den vergangenen Jahren die besprochenen Umstellungsprobleme", gestand Thiem. "Anfangs hat bei jedem Schlag das gewisse Etwas gefehlt. Ich war nicht druckvoll genug." Umso glücklicher sei er, letztlich die Chance doch genutzt zu haben. "Daher bin ich vor allem kämpferisch sehr zufrieden. Denn bei Tausender-Turnieren gibt es nie eine leichte Runde, da geht es von Beginn weg voll los." (APA, red, 12.5.2021)