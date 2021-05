Owen Davey, "Die Krakencrew. Alles über Tintenfisch, Oktopus und Co". Aus dem Englischen von Susanne Schmidt-Wussow. € 15,90 / 40 Seiten. Knesebeck, München 2021. Ab sechs Jahren.

Foto: Knesebeck

Die Welt der Meerestiere ist eine kuriose – und besonders rätselhafte Bewohner des Meeres sind die Kraken. In diesem in knalligen Farben sehr ansprechend illustrierten Sachbuch erfährst du unglaublich viele Fakten über sie: Sie werden in Arten ohne Knochen und welche mit Knochen unterteilt, haben einen Schnabel und eine sogenannte Raspelzunge, auf der mehrere Reihen Zähne sitzen. Jede Doppelseite ist einem Unterthema gewidmet: von rein biologischen Fragen wie der Bewegungsform oder der Fortpflanzung der Kraken bis hin zu Krakenlegenden. Denn aus Faszination für diese kuriosen Wesen haben sich Menschen auf der ganzen Welt Geschichten über sie ausgedacht. Das Buch ist übrigens aus dem Englischen übersetzt, der Originaltitel lautet Obsessive About Octopuses , also "Besessen von Oktopussen".