Wer schon immer seine Nintendo Switch – und nicht etwa das Smartphone oder den Computer – benutzen wollte, um komplexe mathematische Berechnungen durchzuführen, kann das nun machen. Der Kostenpunkt liegt bei zehn Dollar, wie "The Verge" berichtet. Eine entsprechende App, einfach als "Calculator" betitelt, ist nun im App-Store der Konsole zu finden.

Dabei handelt es sich um eine Single-Player-Anwendung, kooperatives Rechnen ist also nicht möglich. Zudem ist sie nur in englischer Sprache verfügbar, was aber bei Zahlen nicht von Bedeutung sein dürfte. Man kann die App nutzen, um sowohl am Fernseher wie auch auf dem kleinen Switch-Bildschirm zu rechnen. Optisch ähnelt sie der alten Rechner-App von iOS – diese hat mittlerweile ein Redesign verpasst bekommen.

Screenshot der App. Foto: screenshot

Damit hat die Switch im Vergleich zu Sonys Playstation und Microsofts Xbox ein Alleinstellungsmerkmal – diese scheinen nämlich keine derartige App zu führen. Ansonsten herrscht bei allem, was nicht Games ist, bei Nintendos Konsole Flaute. So gibt es keine Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime oder Spotify. (red, 12.5.2021)