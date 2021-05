Heutzutage spielen sich die meisten Mehrspieler-Games online ab – und das auf Konsolen, PCs, Tablets oder Smartphones. Doch was tun, wenn man keine Konsole oder keinen PC hat, die Internetverbindung auf Autofahrten ausbleibt oder man einfach im Bett bleiben will – aber trotzdem mit Geschwistern oder dem Partner zocken möchte? Sogenannte lokale Couch-Koop-Spiele für Smartphones und Tablets sind die Antwort. Wir haben uns durch die App-Stores der Welt gearbeitet, bei denen es oft nicht einmal eine Kategorie namens "Multiplayer" gibt, und zwischen inhaltslosen Free-2-Play-Titeln ein paar Schätze ausgegraben.

Verschiedene Modi

Smartphones und Tablets haben sich zu beliebten Spielkonsolen entwickelt, doch das Angebot an guten Multiplayer-Games, die sich lokal oder sogar auf einem Gerät spielen lassen, ist spärlich. Vermutlich liegt das daran, dass die meisten Nutzer eigene Geräte besitzen und diese nicht mehr teilen müssen, wenn sie zusammen spielen möchten. Doch sich gemeinsam vor einen Bildschirm zu setzen und zu kooperieren hat einen besonderen Charme und Spaßfaktor.

In der folgenden Liste sind verschiedene Multiplayer-Modi zu finden, darunter solche, die mittels "Splitscreen", also einen geteilten Bildschirm, funktionieren, oder andere, bei denen ein Gerät weitergereicht wird, sobald ein Spieler seinen Zug beendet hat. Des Weiteren gibt es auch Games, die sich auf einem gemeinsamen Bildschirm ("One-Screen") abspielen, manche benötigen dafür jedoch extra Bluetooth-Controller – kompatibel sind dabei die Gamepads von Playstation und Xbox.

Kingdom: Two Crowns

Plattform: iOS, Android, PS4/5, Nintendo Switch, PC

Multiplayer-Modus: Splitscreen, 1–2 Spieler

Preis: 10,99 Euro

Manche werden Kingdom: Two Crowns vielleicht von Steam oder diversen Konsolen kennen, dort wurde das Rollenspiel in Pixel-Ästhetik bereits 2018 veröffentlicht. Seit letztem Jahr ist es nun auch für iOS und Android erhältlich und spielt sich fantastisch auf Tablets. Ganz neu ist auch der Koop-Modus, der am 20. April 2021 erschienen ist. Mit diesem können Spieler jederzeit zu zweit und nach Belieben wieder allein zocken.

Im minimalistischen Strategiespiel nehmen die Spieler die Rolle zweier Monarchen ein, die das Königreich, das ihnen vererbt wurde, wiederaufbauen müssen. Die Steuerung ist bei dem sogenannten "Side Scrolling"-Game äußerst schlank gehalten, die Spieler müssen nur nach links, rechts und nach unten wischen, um Bürger für Aufträge zu rekrutieren, das Land zu erkunden und ihr Reich aufzubauen. Zusammen gespielt wird auf einem Splitscreen. Da nicht viel erklärt wird, müssen die beiden Spieler viel rätselraten, um das stimmungsvolle Spiel zu meistern. Wem das Wischen auf einem kleinen Smartphone zu schwierig ist, kann auch zwei Controller mit Bluetooth verknüpfen.

Nintendo

Battle of Polytopia



Plattform: iOS, Android, Steam

Multiplayer-Modus: Pass-and-Play, 1–16 Spieler

Preis: Kostenlos, keine Werbung

Wer eine vereinfachte und übersichtliche Version von Strategiespielen wie Civilization sucht, wird mit Battle of Polytopia viel Spaß haben. Im kostenlosen "Pass and Play"-Modus können bis zu 16 Spieler offline und ohne Werbung um die Wette aufbauen, erkunden und erobern – und das auf demselben Gerät, denn nach jedem Zug wird das Smartphone oder Tablet weitergereicht.

Die Spieler starten auf der gleichen Karte und können zu Beginn eine Zivilisation auswählen. Das Design des Spiels sieht recht hübsch aus, das Interface ist jedoch nicht immer selbsterklärend. In jedem Zug haben die Spieler verschiedene Aktionen zur Auswahl, und zwar können sie ihre Figuren bewegen, Technologien entwickeln und Ressourcen aufsammeln. Da es ein kostenloses Spiel ist, sind natürlich auch In-App-Käufe zu erwarten. Diese beschränken sich jedoch nur auf zusätzliche Völker und Online-Funktionen.

Midjiwan

Badlands

Plattform: iOS, Android

Multiplayer-Modus: One-Screen, 1–4 Spieler

Preis: 0,99 Euro

Es ist nicht mehr das jüngste Mobile Game, doch wer Badlands noch nicht ausprobiert hat, dem ist ein Download wirklich zu empfehlen. Besonders im Mehrspieler-Modus bietet der düstere Side-Scroller besonders viel Spaß und Abwechslung.

Bis zu vier Spieler nehmen die Rolle eines kleinen Monsters (oder einer Fledermaus?) ein, das sich durch die gefährlichen Badlands wagt. Mitspieler werden "Klone" genannt. Solange einer der beiden Spieler am Leben ist, geht das Geschicklichkeitsspiel weiter. Die Rätsel werden mit jedem Level schwieriger, und Nutzer müssen zusammenarbeiten, um Hindernisse wie Bomben, enge Stellen, oder Rasierblätter zu bewältigen. Für den Koop-Modus wird kein Controller benötigt.

FrogmindGames

2 Player Games: The Challenge

Plattform: iOS, Android

Multiplayer-Modus: One-Screen, 1–2 Spieler

Preis: Kostenlos, keine Werbung

Neben Strategie- und Rollenspielen sehnt man sich manchmal auch nach klassischen Minigames. Mit 2 Player Games: The Challenge bekommen Spieler Zugriff auf eine breite Palette an simplen Zweispieler-Games wie Schach, Golf, Pingpong, Pool, Airhockey oder Snakes. Die Spiele sind vereinfachte Versionen der Originale und können zusammen auf einem Smartphone oder Tablet gespielt werden.

JindoBlu

Cat Quest 2

Plattform: Apple Arcade, PS4/5, Xbox One/X/S, Nintendo Switch, Steam

Multiplayer-Modus: One-Screen mit Controller, 1–2 Spieler

Preis: Nur in Apple Arcade verfügbar

In einer Welt, in der Hunde und Katzen vor einem Krieg stehen, können Spieler in Cat Quest 2 die Rollen zweier Könige einnehmen, die zusammen versuchen, ihre Throne zurückzuerobern. Das 2D-RPG-Game spielt in einem Open-World-Setting und kann im Koop-Modus gespielt werden, für diesen werden jedoch zwei Controller benötigt.

Cat Quest 2 ist die Fortsetzung eines beliebten Indie-Games, das zuvor auch für Android verfügbar war. Während der zweite Teil 2019 für fast alle Plattformen erschienen ist, ist es im Mobile-Game-Sektor zu einem Exklusivtitel für Apple Arcade geworden. Dabei handelt es sich um einen Abo-Service des iPhone-Herstellers, mit dem Nutzer um fünf Euro pro Monat Zugang zu einer Reihe von Spielen haben.

The Gentlebros

(Tiana Hsu, 13.5.2021)