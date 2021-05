Maria Sterkl berichtet aus Israelischen Grenzgebieten von ihren Eindrücken in Mitten kriegsähnlicher Zustände

Thema des Tages Wo am Handy der Raketenalarm läutet

Raketen auf Tel Aviv, Luftangriffe auf Gaza, Tote und Verletzte auf beiden Seiten – und das innerhalb weniger Tage. Der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern ist so heftig eskaliert, wie seit Jahren nicht mehr. Viele Faktoren spielten dabei zusammen: Die abgesagte Palästinenser-Wahl, geplante Delogierungen palästinensischer Familien in Ostjerusalem, der von Gewalt überschattete Jerusalem-Tag. Für den STANDARD berichtet Korrespondentin Maria Sterkl aus Israel. Wir erreichten sie im Grenzgebiet, wo sie uns vor dem Hintergrund heulender Sirenen und in Mitten kriegsähnlicher Zustände von ihren Eindrücken berichtet. (red, 13.5.2021)