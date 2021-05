Mario Pasalic trifft für Atalanta.

Foto: APA/EPA/Magni

Bergamo – Atalanta Bergamo ist in der italienischen Fußball-Liga weiter auf Vizemeisterkurs. Der Tabellenzweite behielt am Mittwochabend in der 36. Serie-A-Runde gegen Benevento mit 2:0 die Oberhand und hielt den punktgleichen Dritten AC Milan auf Distanz. Die Mailänder zeigten mit einem 7:0-Kantersieg bei Torino, bei dem Ante Rebic gleich dreimal (67., 72., 79.) traf, so richtig auf. Zwei Zähler dahinter ist SSC Napoli – am Dienstag 5:1-Gewinner gegen Udinese – Vierter.

Nach wie vor außerhalb der Champions-League-Ränge ist Juventus Turin. Die "Alte Dame" blieb aber an den Top vier dran, setzte sich auch dank eines Treffers von Cristiano Ronaldo (45.) mit 3:1 gegen Sassuolo durch. Auf Napoli fehlt nur ein Zähler. Ebenfalls erfolgreich war Meister Inter Mailand, der im Schlager gegen die AS Roma dank Toren von Marcelo Brozovic (11.), Matias Vecino (20.) und Romelu Lukaku (90.) mit 3:1 die Oberhand behielt. (APA; 12.5.2021)