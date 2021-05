Schoss Arsenal zum Sieg: Emile Smith-Rowe.

London – Chelsea hat den Sprung auf Rang drei in der englischen Fußball-Premier-League verpasst. Der Champions-League-Finalist verlor am Mittwochabend das London-Derby der 36. Runde gegen Arsenal mit 0:1. Den einzigen Treffer im Prestigeduell erzielte Emile Smith-Rowe bereits in der 16. Minute nach Aubameyang-Vorarbeit. Chelsea fehlen damit zwei Runden vor Saisonende zwei Punkte auf Leicester City.

Chelsea ging nach sieben ungeschlagenen Pflichtspielen wieder einmal als Verlierer vom Platz. Arsenal hat als Achter drei Zähler weniger als der Fünfte West Ham auf dem Konto, der allerdings auch eine Partie weniger ausgetragen hat. (APA; 12.5.2021)