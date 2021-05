Die neueste Version von Outlook sorgt für Probleme. Foto: microsoft

Eine neue Version des Mailclients Outlook kämpft mit Bugs: So sehen Nutzer, die die Version 2104 auf dem Build 13929.20372 nutzen mit E-Mails, die nur mit Bruchteilen angezeigt werden. Microsoft hat den Fehler bestätigt und bietet auch schon einen Fix an, berichtet "Winfuture". Das Problem trat lediglich auf dem Desktop auf, weswegen Nutzern zunächst empfohlen wurde, auf das Smartphone oder die Web-App auszuweichen. Das Update, das die Problematik behebt, wird noch schrittweise ausgerollt, weswegen die Alternativen sich in der Zwischenzeit lohnen könnten.

Wer das nicht möchte, kann seine App aber auch downgraden, also das Update zurücknehmen und auf eine ältere Version der Software zurückgreifen. Hierfür öffnet man in der Windows-Eingabeaufforderung den Befehl "cd "C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun" auf und spielt weiter das ältere Update über "officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.13901.20462" ein. Ansonsten sollte die Software aber sowieso in Bälde wieder regulär funktionieren.