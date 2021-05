"Unser Leben auf Tiktok und Youtube" in "Matrix", Pflanzen als Erfinder, Influencer als Werbekörper, Leben im Iran und Drogen in "Kontext"

19.40 REPORTAGE

Re: Simonkas Schicksal – Ein Vater hofft Petr Smeral pflegt seine schwerstbehinderte Tochter Simonka. Seinen Job als IT-Manager musste er aufgeben. "Herásek" soll helfen, ein Knabbersnack aus Erbsen, als Gemeinschaftsprojekt mit anderen pflegenden Eltern. Bis 20.15, Arte

20.15 ALTAUSSEE

Ein Dorf wehrt sich (Ö/D 2019, Gabriela Zerhau) Altaussee, 1945: In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs erhebt sich Fritz Karl als Bergarbeiter gegen das Regime und rettet dabei nicht nur die Salzmine, sondern bewahrt auch von den Nazis brutal zusammengeraubte Kunstwerke vor der Vernichtung. Nach einer wahren Begebenheit. Bis 22.05, Arte

21.20 LIVE

70 Jahre Wiener Festwochen Der ORF überträgt traditionell das Eröffnungskonzert live vom Wiener Rathausplatz. Mit dabei sind Künstlerinnen und Künstler wie die Strottern, Herbert Pixner, Mira Lu Kovacs, Florentina Holzinger, Soap&Skin, Marie Spaemann und Christian Bakanic, Mischwerk, Golnar Shahyar, Lukas Lauermann, Phoen Extended oder das Koehne Quartett. Bis 22.45, ORF 2

22.55 THRILLER

Der Eid (Eiðurinn, IS/D/GB 2016, Baltasar Kormákur) Finnur führt ein ruhiges Leben in einer Vorstadt von Reykjavík. Als Arzt wird er geschätzt, in zweiter Ehe ist er glücklich und Vater einer kleinen Tochter. Sorgen bereitet ihm aber seine Tochter Anna aus erster Ehe. Die labile 18-Jährige hat sich in den Drogendealer Óttar verliebt und droht immer mehr in die Abhängigkeit zu rutschen. Um Anna zu retten, zeigt Finnur ihren Dealerfreund bei der Polizei an, mit weitreichenden Konsequenzen. Wie weit darf der Chirurg gehen, um seine Familie zu schützen? Bis 0.30, 3sat

Er will seine Familie beschützen und gerät dabei in eine Spirale der Gewalt – Baltasar Kormákur in "Der Eid", 22.55 Uhr, 3sat. Foto: ZDF / Lilja Jónsdóttir

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Leonardo da Vinci – Das geheimnisvolle Porträt 2008 entdeckt ein Kunsthistoriker durch Zufall ein Gemälde, das in der Kunstwelt für Aufsehen sorgt: ein Porträt eines etwa 50-jährigen Mannes, im Stil der Renaissance gemalt. Handelt es sich hier möglicherweise um ein bisher verschollenes Bild des Renaissancekünstlers Leonardo da Vinci? Vielleicht sogar um ein Selbstporträt? Bis 23.50, ORF 2

23.50 MAGAZIN

Tracks Mit diesen Themen: #Cottagecore: Internet sucht Idylle. / George Drivas: Seine Filme hören mit dem Anfang auf und beginnen in der Mitte der Handlung. / Moritz Simon Geist und seine Roboter-Orchester. / Laetitia Kys politische Haarskulpturen. Bis 0.25, Arte

0.40 HISTORIENDRAMA

Gangs of New York (USA 2020, Martin Scorsese)Alteingesessene Natives und irische Einwanderer Dead Rabbits liefern einander im Elendsviertel Five Points in der New Yorker Lower Eastside einen Kampf um die Vorherrschaft. Grandios inszeniert, Daniel Day-Lewis lehrt das Fürchten. Bis 3.10, Servus TV

(Astrid Ebenführer, 14.5.2021)