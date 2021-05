Google, Facebook und Co. nahmen im Jänner in Österreich mehr mit Werbung ein als alle klassischen Medien zusammen / Lernen von "Game of Thrones"

Kurz bei Wolf 982.000 Menschen sahen am Mittwochabend den Kanzler das "freundliche Gespräch" in der "ZiB 2" mit einer "objektiven Person" wie Armin loben. Das TV-Tagebuch über das Fernseh-Ereignis sorgt für Debatten – bisher an die 2400 Postings.

Da geht es auch um semantische Feinheiten: Sebastian Kurz in der "ZiB 2". Foto:ORF TVThek Screenshot

Lernen von "Game of Thrones" Recht, Politik, Musik, Psychologie – eine Tagung in Innsbruck nutzt die Fantasyserie zum Wissensgewinn.

Sex, OPs, Covid Wie realistisch ist "Grey's Anatomy"?, fragt der neue Serienreif-Podcast die Psychiaterin und Kennerin Romy Stefan.

Digitalwerbung Google, Facebook überholten im Jänner in Österreich klassische Medien – die erste Hochrechnung 2021 aus den Werbeabgaben.

Switchlist Obwohl ich Dich liebe, Gangs of New York, The Commuter: Die Etat-TV-Tipps für Donnerstag

