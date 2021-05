Erhöhte Aufmerksamkeit ist erneut im Grenzgebiet gefragt. Foto: REUTERS / ARTEM MIKRYUKOV

Armeniens geschäftsführender Regierungschef Nikol Paschinjan hat der Armee des Nachbarlandes Aserbaidschan erneute Grenzverletzungen vorgeworfen. "Das ist eine subversive Infiltration", sagte Paschinjan am Donnerstag laut einer offiziellen Erklärung bei einer Sondersitzung des armenischen Sicherheitsrates. Die aserbaidschanische Armee sei bis auf drei Kilometer in Richtung von Armeniens Südgrenze vorgerückt, erklärte Paschinjan.

"Taktische Manöver"

Sie verfolge den Plan, den Sew-See vollständig zu besetzen, der teils zu Armenien, teils zu Aserbaidschan gehört. Auf diesen "Eingriff" der aserbaidschanischen Armee in armenisches Gebiet habe die armenische Armee mit "angemessenen taktischen Manövern" reagiert. Zugleich forderte Paschinjan, die Spannungen auf diplomatischen Wege beizulegen.

Aserbaidschan wies die Vorwürfe zurück. "Die Grenzposten besetzen die Positionen in den Bezirken Latschin und Kalbaschar, die zu Aserbaidschan gehören", erklärte das Außenministerium in Baku. Die Vorwürfe Armeniens seien "provokant" und zugleich "verwunderlich", da Aserbaidschan sich verpflichtet fühle, "die Spannungen in der Region zu verringern".

6.000 Tote vergangenen Herbst

Vergangenen Herbst war der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die umstrittene Region Berg-Karabach eskaliert. Bei den sechswöchigen Kämpfen wurden mehr als 6.000 Menschen getötet. Der Konflikt endete mit einer von Russland vermittelten Waffenstillstandsvereinbarung. Armenien musste große Gebiete an Aserbaidschan abtreten. Die Lage ist weiterhin angespannt. Vergangenen Monat beschuldigten sich beide Nachbarländer gegenseitig, in Berg-Karabach das Feuer eröffnet zu haben.

Zu den aktuellen Spannungen erklärte die US-Regierung, sie beobachte die Entwicklungen genau. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, rief im Onlinedienst Twitter beide Seiten "zu Zurückhaltung auf, um eine friedliche Deeskalation der Lage zu begünstigen".

Frankreich und Russland versuchen zu beruhigen

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron telefonierte unterdessen mit Paschinjan. Wie der Elysée-Palast am Donnerstagabend mitteilte, betonte Macron dabei "die territoriale Integrität Armeniens" sowie "die Notwendigkeit eines sofortigen Abzugs der aserbaidschanischen Truppen aus armenischem Gebiet". Der russische Außenminister Sergej Lawrow telefonierte am Donnerstag mit seinem aserbaidschanischen Kollegen Dscheyhun Bairamow über die "Verschlechterung der Lage" an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze. Beide Minister hätten "die Notwendigkeit der strikten Einhaltung der Waffenruhe" betont, hieß es aus Moskau. (APA, 14.5.2021)