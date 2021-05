Andrew Bailey denkt über staatliche Digitalwährung nache. Foto: PETER SUMMERS / AFP

In Großbritannien hält Notenbankchef Andrew Bailey die Einführung einer staatlichen Digitalwährung für möglich. "Es kann gut sein, dass wir am Ende eine Digitalwährung haben werden", sagte der Gouverneur der Bank von England am Donnerstag auf einer Veranstaltung. "Derzeit ist das noch ein paar Jahre entfernt." Ein solches Zahlungsmittel hätte seinen Worten zufolge aber erhebliche Auswirkungen auf das Finanzsystem und darüber hinaus.

Datenschutz

In diesem Zusammenhang nannte Bailey Fragen der Sicherheit, des Datenschutzes und der Festlegung von Zinssätzen. Im April hatte Finanzminister Rishi Sunak eine gemeinsame Arbeitsgruppe seines Hauses mit der Notenbank angekündigt. Die Experten sollen die Machbarkeit einer digitalen Version der Landeswährung Pfund ausloten. (APA, 14.5.2021)