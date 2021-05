In einer Aussendung rief der Verband dazu auf, die Zahlung der Mitgliedsbeiträge zu stoppen. Fridays for Future demonstrieren vor WKO-Zentralen

Vor der Zentrale der WKO in Wien wird am Freitag demonstriert. Foto: STANDARD/Cremer

Wien – Die durch den STANDARD veröffentlichte interne "Analyse" der Wirtschaftskammer (WKO) zum Klimaschutzgesetz hat in Unternehmerkreisen für Aufregung gesorgt. Die Kammer hatte den Entwurf des Gesetzes in dem Schreiben unter anderem "überambitioniert" und zum Teil "untragbar" genannt. Bei vielen Mitgliedern kommt das nicht gut an. Sie haben auf der Kurznachrichtenplattform Twitter zu einem "#WKOboykott" aufgerufen.

Gleiches tat nun auch die Grüne Wirtschaft. Der Verband rief Unternehmer in einer Aussendung dazu auf, die Zahlung der Mitgliedsbeiträge zu stoppen, bis die WKO ihren Klimakurs ändert. Die veröffentlichte Analyse sei "an Ignoranz gegenüber den realen Notwendigkeiten und den wirtschaftlichen Interessen der eigenen Mitglieder kaum zu überbieten", heißt es in der Aussendung.

Die Spitzen der Wirtschaftskammer würden fortschrittliche Klimapolitik "torpedieren", kritisiert Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft. "Wir tragen nicht länger mit, dass die WKO mit ihrem Festhalten an veralteten Technologien massiven wirtschaftlichen Schaden anrichtet." Jungwirth hat am Freitag nach eigenen Angaben auch selbst das Verfahren zum Einspruch gegen die Einhebung ihrer Kammerumlage an die Wirtschaftskammer Steiermark gestartet.

Fridays for Future demonstrieren vor der WKO

Auch bei Fridays for Future sorgen die Aussagen der Kammer für Ärger: "Die Wirtschaftskammer Österreich muss die Klimakrise ernst nehmen und sich aktiv am Umbau unseres Wirtschaftssystems beteiligen", schreiben sie auf ihrer Homepage. Die Klimaschutzaktivisten riefen daher zum Protest auf. Demonstriert wird am Freitag ab 13 Uhr vor den WKO-Zentralen in Wien (Wiedner Hauptstraße), Graz (Körblergasse), Salzburg (Julius-Raab-Platz) und Kufstein (Salurner Straße). (red, 14.5.2021)