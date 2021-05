Gold ging an russische Paarung – Qualifikationswettkampf für Olympia erfolgt Mitte Juni in Barcelona

Die Kür beginnt bereits außerhalb des Wassers.

Foto: APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK

Budapest – Das Synchron-Duett Eirini und Anna-Maria Alexandri hat bei den Schwimm-Europameisterschaften in Budapest die zweite Bronzemedaille gewonnen. Nach jener in der Technik am Vortag, steigerten sich die Österreicherinnen am Freitag im Kür-Finale gegenüber des Vorkampfes nochmals und kamen auf 90,8667 Punkte.

Es waren die ersten Medaillen für die Schwestern, die damit auch zuversichtlich der Olympia-Qualifikation entgegenblicken können.

Gold an Russland



Gold ging mit souveränen 97,90 an die Russinnen Swetlana Kolesnitschenko/Swetlana Romaschina, Silber an die Ukrainerinnen Marta Fiedina/Anastasia Sawtschuk mit 94,3333, das ist damit exakt auch die Reihenfolge wie auch im technischen Finale.

Der Tokio-Qualifikationswettkampf mit den Alexandri erfolgt Mitte Juni in Barcelona, sieben Tickets sind noch verfügbar. (APA, 14.5.2021)