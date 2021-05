Das Bundeskanzleramt hisste die israelische Flagge. Foto: Twitter / BKA / Screenshot

Es ist ein ungewohnter Anblick, der Spaziergängern in der Wiener Innenstadt am Freitagvormittag offenbart wird: Neben der österreichischen und der EU-Fahne weht auf dem Dach des Bundeskanzleramts in Wien auch die Fahne Israels im kühlen Maiwind. Der Grund: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte sich in einem Tweet solidarisch mit Israel, das sich gegenwärtig – einmal mehr – in einem bewaffneten Konflikt mit militanten Palästinensern befindet.

Kurz, der über gute Kontakte zu Israels Premierminister Benjamin Netanjahu verfügt, hatte schon am Mittwoch seine Sorge über die Eskalation ausgedrückt. Vor dem Ministerrat verurteilte er die Raketenangriffe auf Israel scharf und betonte das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Kurz forderte eine sofortige Deeskalation. Alles andere wäre ein "Verbrechen gegenüber den Menschen in Israel" und eine Belastung für die ohnehin angespannte Situation in der Region.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen telefonierte am Mittwoch mit seinem israelischen Amtskollegen Reuven Rivlin. Dabei habe er seine tiefe Besorgnis über die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen und die Gewalteskalation der letzten Tage ausgedrückt, twitterte Van der Bellen.

Brüssel zurückhaltend



Auch auf dem Dach des Außenministeriums wehte am Freitagvormittag die israelische Fahne. Zuvor hatte sich Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zurückhaltender geäußert. Nach einem Telefonat mit dem palästinensischen Außenminister Riad al-Malki forderte Schallenberg eine "unverzügliche Deeskalation" und zeigte sich "tief besorgt von der Spirale der Gewalt und den anhaltenden Raketenangriffen aus Gaza".

Auch um die Ecke vom Bundeskanzleramt, am Sitz des Außenministeriums am Wiener Minoritenplatz, wurde die Flagge Israels gehisst.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat von Israel indes Augenmaß bei der Reaktion auf die Angriffe aus dem Gazastreifen gefordert. "Das willkürliche Abfeuern von Raketen der Hamas und anderer Gruppen gegen israelische Zivilisten ist inakzeptabel", teilte er am Mittwoch mit. Zugleich müsse die Reaktion darauf "verhältnismäßig und mit größtmöglicher Zurückhaltung bei der Anwendung von Gewalt erfolgen". (red, 14.5.2021)