Wie Elon Musk die Krypto-Kurse beeinflusst, wie umweltschädlich Bitcoin und Co sind und ob wir in Zukunft sogar Wurstsemmeln mit Bitcoin, Dogecoin und Ether bezahlen werden

Tesla-Gründer Elon Musk versetzt die Krypto-Bubble in Aufruhr. Eigentlich war Musk ein großer Befürworter von Bitcoin und Co – doch jetzt hat er innerhalb einer Woche gleich zweimal den Kurs auf Talfahrt geschickt. Zuletzt am Donnerstag, als er ankündigte, Tesla werde Bitcoin nicht mehr als Zahlungsart akzeptieren. Und zwar, weil das sogenannte Schürfen der Kryptowährung nicht nachhaltig sei. Warum Kryptowährungen schlecht fürs Klima sind, wieso sie so anfällig für Kursmanipulationen sind und ob das digitale Geld dennoch die Zukunft ist, erklären Stefan Mey und Alexander Hahn vom STANDARD. (red, 14.5.2021)