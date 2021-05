Foto: NETFLIX / ATSUSHI NISHIJIMA

STREAMINGTIPPS



GENIE UND WAHNSINN

Halston Der Modeschöpfer Halston erlangte in den 1970ern Kultstatus. Schillernd und glitzernd wie der Discosound der Zeit war sein Leben, genau richtig für den auf Glanz und Glamour spezialisierten Serienmacher Ryan Murphy, der das Leben des einflussreichen Designers mit vielen aus der Zeit bekannten Gesichtern erzählt. Netflix

In den 1970er-Jahren war er ein Superstar und extrem populär: Ewan McGregor als Modedesigner Halston, ihm zur Seite Krysta Rodriguez als Liza Minnelli. Ryan Murphy erzählt die schillernde Geschichte des Designers im Sound der Zeit. Foto: NETFLIX / ATSUSHI NISHIJIMA

DEPRESSION

The Mopes Monika (Nora Tschirner) macht als personifizierte Depression den Musiker Mat (Roel Dirven) schlecht. Der lernt sich zu wehren. "Die Dunkelheit hat keine Farben" und "Depression, du kannst mich mal", singt Violetta Parisini. Genau so. TNT Comedy

EWIGES LEBEN DANK KI

Code 404 Sich mit KI einen Avatar bauen, der denkt, spricht und aussieht wie der tote Freund? Im Fall der britischen Cop-Buddy-Comedy geht dabei einiges schief. Schwarzer Humor mit Daniel Mays und Stephen Graham zu einem gruseligen Thema. Sky

BLACK LIVES MATTER

The Underground Railroad Barry Jenkins macht den mit dem Pulitzerpreis gekrönten Roman des Afroamerikaners Colson Whitehead über die Sklaverei in den USA des19. Jahrhunderts zum wichtigen Kommentar zum heutigen Rassismus. Die Geschichte der jungen Cora (Thuso Mbedu) auf der Flucht vor Sklavenjägern. Zehn Folgen. Amazon Prime

FERNSEHTIPPS

20.15 KRIMINALKOMÖDIE

Nur ein kleiner Gefallen (A Simple Favor, USA 2018, Paul Feig) Die verwitwete alleinerziehende Videobloggerin Stephanie (Anna Kendrick) freundet sich mit einer extravaganten Mode-PR-Chefin (Blake Lively) an. Als diese verschwindet, macht sie sich auf die Spurensuche. Mit schwarzem Humor durchsetzter Thriller. Bis 22.10, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Von Kyros bis Khomeini – Drei Jahrtausende Iran (1–3/3) Die an einem Abend ausgestrahlte Dokumentationsreihe spannt einen Bogen von der Entstehung des Perserreiches über die Blüte in der Antike bis zur Machtübernahme durch den schiitischen Ayatollah Khomeini, der den Iran 1979 zur Islamischen Republik erklärte. Bis 22.55, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

Ant-Man (GB/USA 2015, Peyton Reed) Ein Superheld, der seine Stärke daraus bezieht, dass er sich schlagartig klein machen kann: Verfilmung des Marvel-Comics Ant-Man mit ungewöhnlichen Perspektiven, viel Humor und Paul Rudd in der Titelrolle. Die vom gleichen Team verantwortete Fortsetzung Ant-Man and the Wasp gibt es gleich im Anschluss zu sehen. Bis 0.50, Puls 4

20.15 PREISE

Romy 2021 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis Andi Knoll präsentiert die Siegerinnen und Sieger – Corona-bedingt wie schon im Vorjahr ohne Gala. Bis 22.00, ORF 2

22.00 LIEBESDRAMA

Die Legende von Paul und Paula (DDR 1973, Heiner Carow) Die alleinstehende Paula, die zwei Kinder hat, und der unglücklich verheiratete Paul kämpfen um ihre Liebe. Heiner Carows (Die Russen kommen) Film oszilliert zwischen Poesie und Alltagsbeobachtungen, am Drehbuch arbeitete Schriftsteller Ulrich Plenzdorf mit. Angelica Domröse und Winfried Glatzeder wurden durch diese Rollen in dem DDR-Film zu Kultstars. Bis 23.40, RBB

22.15 JUBILÄUM

50 Jahre Dalli Dalli – Die große Jubiläumsshow "Sie sind der Meinung: ‚Das war spitze!‘" Am 13. Mai 1971 feierte Hans Rosenthals beliebte Show ihre Premiere. Johannes B. Kerner erinnert an Highlights und lässt die Show wieder aufleben. Bis 0.50, ORF 2

(Karl Gedlicka, Doris Priesching, 15.5.2021)