Bernhard Kletter, hier bei seiner letzten Wettermoderation am 28. Februar 2014 zu sehen, starb im 65. Lebensjahr. Foto: Screenshot/Youtube

Wien – Der langjährige Redakteur und Leiter der ORF-Wetterredaktion, Bernhard Kletter, ist im 65. Lebensjahr verstorben.

Kletter studierte Meteorologie und Astronomie in Wien. 1984 wechselte er zum ORF, wo er von 1995 bis 2007 die Wetterredaktion leitete. Kletter ging 2014 in Pension. Er ist der Sohn von Leopold Kletter, der 1980 mit Carl-Michael Belcredi die Wetterredaktion des ORF gründete.

Kletter betrieb bis zuletzt auf Facebook und Youtube einen kleinen Wetterkanal, wo er Monatsrückblicke veröffentlichte.

Auf Twitter verabschiedete sich Marcus Wadsak, der jetzige ORF-Wetterchef, mit den Worten: "Vor sieben Jahren durfte ich Bernhard Kletter in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden, heute müssen wir uns für immer von unserem ehemaligen Chef, ORF-Wetterredakteur und Freund verabschieden. Danke, lieber Bernhard – für alles."

Für ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz stand "Bernhard Kletter, so wie zuvor schon sein Vater Leopold Kletter, für das Wetter in Österreich. In den 90er und Nullerjahren hat er als Leiter der TV-Wetterredaktion die Berichterstattung über das Wetter in ein neues Zeitalter gehoben. Als Präsentator des 'ZIB'-Wetters gehörte er nicht nur zu den beliebtesten ORF-Stars, sondern auch zu den Meistgesehenen. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen." (red, 14.5.2021)