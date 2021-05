Koke: "Nächstes Finale, das wir auch gewinnen wollen" – Verfolger Real will Aufgabe in Bilbao lösen – Liga-Deal mit ESPN abgeschlossen

Diego Pablo Simeone und Atletico stehen kurz vor dem Meisterstück.



Madrid – Atletico Madrid trennen nur noch zwei Spiele vom elften spanischen Fußball-Meistertitel der Club-Geschichte. Am Sonntag gilt es für das Team von Coach Diego Simeone im Heimspiel gegen Osasuna die vorletzte Hürde zu nehmen. Bei einem Sieg würden die "Matratzenmacher" den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Real Madrid zumindest wahren, oder bei einem Ausrutscher der ersatzgeschwächten "Königlichen" bei Athletic Bilbao schon über den ersten La-Liga-Triumph seit 2014 jubeln.

Mit vier Punkten Rückstand nur noch Außenseiterchancen hat der Dritte FC Barcelona, der nach zwei Remis in Folge Celta Vigo empfängt. Der sechs Zähler zurückliegende Vierte FC Sevilla hat mit dem Gastspiel beim Siebenten Villarreal von den Spitzenteams die vermeintlich schwierigste Aufgabe. Zukünftige Titelentscheidungen werden künftig auch auf ESPN zu sehen sein. Der US-Sender sicherte sich die Liga-Übertragungsrechte über acht Jahre für medial kolportierte 145 Mio. Euro jährlich.

Atletico war diese Saison punktemäßig schon weit voraus, hat mit einer Schwächephase im Februar aber wieder Spannung ins Titelrennen gebracht. Aktuell läuft es wieder nach Wunsch, drei Partien ist der Tabellenführer unbesiegt, nur beim wichtigen 0:0 bei Barcelona schaute kein Sieg heraus. Am Mittwoch erfüllten die Simeone-Schützlinge die Pflichtaufgabe Real Sociedad mit einem 2:1 und etwas Bauchweh in der Schlussphase.

"Es wird ein hartes Match"

"Wenn ich letzte Woche nervös war, kann man sich gut vorstellen, wie es eine Woche später sein wird", sagte Simeone. Der Argentinier bezeichnete das Duell mit dem Elften Osasuna als "wichtiges", den Ausgang der Saison betreffend. "Es wird ein hartes Match." Obwohl seine Truppe müde sei, müsse man von Spiel zu Spiel blicken und versuchen, das Maximum herauszuholen. Das gelang gegen Osasuna zuletzt stets, eine Serie von fünf Siegen in Folge gilt es ohne Mittelfeldspieler Thomas Lemar auszubauen.

"Wir haben noch zwei Spiele, da kann viel passieren. Wir haben ein Finale am Mittwoch gewonnen und haben am Sonntag das nächste Finale, das wir auch gewinnen wollen", gab Atletico-Kapitän Koke die Marschroute vor. Der Lokalrivale Real hofft darauf, dass die "Rojiblancos" noch Nerven zeigen. Selbst hielt man dem Druck, nachziehen zu müssen, am Donnerstag stand, feierte bei Granada einen klaren 4:1-Erfolg. "Wir müssen Atleti weiter unter Druck setzen, zeigen, dass wir ihnen dicht auf den Fersen sind und sie keinen Raum für Fehler haben", verlautete Tormann Thibaut Courtois.

Gegen den Neunten Bilbao hat Real nach dem 1:2 im Supercup-Halbfinale im Jänner noch eine Rechnung offen. Coach Zinedine Zidane ist nach der Performance am Donnerstag guter Dinge. "Es geht nicht nur um die geschossenen Tore, wir haben es auch in der Defensive gut gemacht. Es war eine komplette Leistung und ein großartiger Sieg", resümierte der Franzose. (APA, 14.5.2021)