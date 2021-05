Der Tesla-Chef mischte den Kryptomarkt in der vergangenen Woche ordentlich auf und scheint nicht davon abzulassen

Kaum jemand hat den Kryptomarkt in den vergangenen Monaten so stark beeinflusst wie Tesla-Chef Elon Musk. Mit einem neuen Tweet brachte der Paypal-Mitgründer die Spaßwährung Dogecoin wieder zum Wachstum – Tage nachdem er sie zuvor zum Absturz gebracht hatte. Musk twitterte am Donnerstag: "Arbeite zusammen mit Doge-Entwicklern, um die Effizienz der Transaktionen zu verbessern. Potenziell vielversprechend.“ Der Kurs wuchs daraufhin um 18 Prozent, und die Marktkapitalisierung stieg um 10 Milliarden US-Dollar, berichtete "Gizmodo".

Musk spielt mit Dogecoin

Erst vergangene Woche sorgte Musk mit seinem Auftritt bei der US-Talkshow "Saturday Night Live" für einen Crash des Dogecoin-Kurses, jene Spaßwährung die er in den vergangenen Monaten immer wieder mit seinen Tweets unterstützt hatte. Am Samstag nannte Musk Dogecoin einen "Hustle", die Währung stürzte danach ab.

Wenige Stunden später erholte sich der Kurs der satirischen Währung wieder, nachdem Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX angekündigt hatte, in Zukunft Dogecoin als Bezahlung zu akzeptieren. Mit dem neuesten Tweet über die Verbesserung der Effizienz von Transaktionen erhielt die Meme-Währung einen weiteren Schub.

Bitcoin fallen gelassen

Erst Tage zuvor brachte Tesla mit der Entscheidung, keine Autokäufe mittels Bitcoin mehr zu akzeptieren, die dominierende Kryptowährung zu einem Absturz von 17 Prozent. Der E-Auto-Hersteller sorge sich um den Anstieg des Verbrauchs fossiler Brennstoffe, den das sogenannte Kryptomining verursache, heißt es in einer Stellungnahme auf Twitter.

Doch bereits Monate zuvor wurde Tesla wegen seiner Unterstützung für die Kryptowährung, und seinem Kauf von Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar scharf kritisiert. Das Unternehmen hatte im Jahr zuvor 1,5 Milliarden US-Dollar in Form von staatlichen Nachhaltigkeitsförderungen erhalten.

Musks Tweets über Dogecoin hat in den letzten Monaten eine Rally für die digitale Währung ausgelöst. Ende 2020 war die Meme-Coin noch wertlos, nun ist sie zur viertgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung angewachsen. (hsu, 14.05.2021)