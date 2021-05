Im Ort Mauthausen unweit der Gedenkstätte beim ehemaligen Konzentrationslager wurde eine Rede von Adolf Hitler zitiert. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Mauthausen – Die Polizei hat Freitagmittag in Mauthausen (Bezirk Perg) eine Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen aufgelöst, da der Organisator dort Teile einer Rede von Adolf Hitler vorgetragen haben soll.

Wie Polizeisprecher David Furtner mitteilte, hatten rund 30 Personen an der Demo auf einem Platz im Ort teilgenommen. Das Landesamt für Verfassungsschutz habe Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Verbotsgesetz aufgenommen.

Kritik an der genehmigten Kundgebung kam von den Grünen. "Wenn man solche Versammlungen geschehen lässt, fragt man sich wirklich: Was haben wir gelernt?", sagt Nationalratsabgeordneter Ralph Schallmeiner in einer Aussendung. (APA, red, 14.5.2021)