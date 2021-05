Österreich nimmt als Vorbereitung auf die French Open eine Wildcard in Anspruch

Dominic Thiem braucht Spielpraxis.

Foto: APA/EPA/FERRARI

Lyon – Der Tennis-Weltranglistenvierte Dominic Thiem hat sich nach seiner Achtelfinal-Niederlage beim ATP-Masters-1000 in Rom zu einem Antreten kommende Woche in Lyon entschlossen. Der Niederösterreicher, der dieses Turnier 2018 gewann, nimmt eine Wildcard in Anspruch, wie die Organisatoren twitterten.

Der Lichtenwörther hatte zuletzt angekündigt, je nach Abschneiden in Rom, noch ein Turnier vor den French Open noch mitzunehmen, um weitere Topspiele in die Beine zu bekommen. (APA, 14.5.2021)