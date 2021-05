Der 46-jährige Peter Debbins muss wegen Spionage mehr als 15 Jahre hinter Gitter. Foto: AFP / CHANDAN KHANNA

Washington – Wegen jahrelanger Spionage für Russland ist ein früheres Mitglied einer Spezialeinheit der US-Armee zu 15 Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden. Dieses Urteil habe ein Gericht im US-Bundesstaat Virginia gefällt, erklärte das Justizministerium in Washington am Freitag. Der 46-jährige Peter Debbins hatte sich im November schuldig bekannt. Der Ex-Soldat, der unter anderem in Deutschland stationiert war, hatte Militärgeheimnisse an Russland weitergegeben.

Debbins kam als Kind einer Russin in den USA zur Welt. Noch bevor er in die US-Armee ging, nahm er 1996 Kontakt nach Moskau auf. Im Jahr darauf erhielt Debbins laut US-Justizministerium von russischen Geheimdienstagenten einen Decknamen und unterzeichnete ein Dokument, in dem er sich dazu bekannte, "dass er Russland dienen" wolle.

Infos zur Rekrutierung

Zuerst diente Debbins bei den US-Bodentruppen, doch der russische Geheimdienst ermutigte ihn dazu, der Spezialeinheit Green Berets beizutreten. In der Elite-Truppe stieg er zum Hauptmann auf.

All die Jahre während seines Dienstes in der Armee habe Debbins Russland mit Informationen über seine Einheiten informiert, hieß es in der Mitteilung des US-Justizministeriums. Auch nachdem er 2008 aus dem aktiven Armeedienst ausgeschieden sei, habe er Russland mit vertraulichen Informationen über vergangene Aktivitäten der Green Berets und seine früheren Kameraden versorgt, damit der russische Geheimdienst versuchen konnte, diese ebenfalls zu rekrutieren.

Letzter Kontakt mit Russland 2011

Debbins war in Deutschland und danach in Aserbaidschan stationiert und hatte eine sehr hohe Sicherheitsfreigabe. Seinen letzten nachgewiesenen Kontakt zu Russland hatte Debbins 2011.

Der für nationale Sicherheit zuständige US-Vize-Justizminister John Demers hob in der Erklärung hervor, Debbins habe seinen Soldateneid gebrochen, "die Spezialeinheit verraten und die Sicherheit unseres Landes gefährdet". Seine Aktivitäten zeigten "die Bedrohung, die der russische Geheimdienst für unsere Soldaten darstellt". Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind derzeit stark angespannt. (APA, 15.5.2021)