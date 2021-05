Am Samstag mobilisieren Corona-Maßnahmengegner in Wien Foto: APA/Pfarrhofer

Die Kritiker der Corona-Maßnahmen marschieren am Samstag wieder durch Wien. Um 14 Uhr findet eine Kundgebung unter dem Motto "Wehret den Anfängen" im Resselpark am Karlsplatz statt, ab 15:30 Uhr ziehen die Demonstranten dann über den Ring vorbei am Stadtpark in den zweiten Bezirk, dann entlang des Donaukanals Richtung Norden bis zum Augarten.

Die Route durch die Leopoldstadt, in der große Teile der jüdischen Community in Wien leben, sorgt im Vorfeld für Kritik. So steckt hinter der Demo auch ein Personenkreis, der am Mittwoch unweit der KZ-Gedenkstätte Mauthausen demonstriert hat. Dort spielte der Busunternehmer Alexander Ehrlich eine Hitler-Rede vor, Teilnehmer verglichen sich ob der Corona-Maßnahmen mit der von den Nationalsozialisten verfolgten jüdischen Bevölkerung.

Keine ausreichenden Untersagungsgründe

Die Kultusgemeinde in Wien hat bereits eine Warnung an ihre Mitglieder bezüglich der samstäglichen Demonstration ausgeschickt. Die Polizei Wien antwortete Kritikern der Demoroute auf Twitter, die Veranstaltung sei geprüft worden, es habe aber keine ausreichenden Untersagungsgründe gegeben. Man werde die Veranstaltung aber "mit ausreichend vielen Kolleg*innen begleiten, dokumentieren und gegebenenfalls einschreiten." Auch auf Verstöße gegen das Verbotsgesetz werde man achten.

Der freie Journalist Michael Bonvalot hatte im Vorfeld der Demos von Gewaltaufrufen in internen Chatgruppen der Teilnehmer gewarnt. So würden gezielt Soldaten angesprochen werden. Manche User fantasieren von Molotowcocktails, außerdem solle es bei der Demo "scheppern". Der Verfassungsschutz wurde laut Polizei bereits davon in Kenntnis gesetzt.

Streit in der Szene

Die sogenannten Corona-Demos haben mittlerweile stark an Teilnehmerzahlen verloren – auch, weil die Präsenz von Rechtsextremen und Neonazis immer offener wurde. Außerdem kam es innerhalb der "Szene" zu internen Streitigkeiten; einzelne Aktivisten warfen sich gegenseitig vor, nur Profit machen zu wollen oder Undercover-Agenten zu sein.

Entsetzt über die Corona-Demo in Mauthausen zeigte sich auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP): "Dieser Fall ist zutiefst schockierend und wohl der Tiefpunkt einer ganzen Reihe von antisemitischen Vorfällen, die in den letzten Monaten immer wieder in unserem Land stattfinden", sagte Edtstadler zum STANDARD. "Insbesondere bei sogenannten "Corona-Demos" werden immer wieder antisemitische Parolen und Symbole registriert" (fsc, 15.5.2021)