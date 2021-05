Foto: APA/AP/Trezzini

Genf – Tennis-Star Roger Federer kehrt nächste Woche in Genf auf die ATP-Tour zurück, seit seinem Comeback nach mehr als einjähriger Pause hat der Schweizer nur im März in Dubai gespielt. Nach einem Freilos trifft der topgesetzte Eidgenosse bei der Generalprobe für die French Open auf den Australier Jordan Thompson oder den Spanier Pablo Andujar.

Federer ist bereits gegen Corona geimpft, er und seine Familie seien in der Pandemie aber unabhängig davon weiter sehr achtsam sein. Deswegen sei der 39-Jährige noch unsicher, ob er an Olympia in Tokio teilnimmt. "Ich würde liebend gerne spielen und für die Schweiz eine Medaille gewinnen", sagte Federer in Genf. "Aber wenn es aufgrund der Situation nicht geht, wäre ich der Erste, der das versteht", bezog sich der Olympiasieger 2008 im Doppel auf die Situation rund um die Corona-Pandemie.

Wie der 20-fache Grand-Slam-Sieger haben sich auch andere Asse wie der Spanier Rafael Nadal und die US-Amerikanerin Serena Williams unsicher gezeigt, ob sie unter den aktuellen Umständen an den Spielen teilnehmen sollen. (APA, 15.5.2021)