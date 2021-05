Lafay setzte sich die Krone auf. Foto: imago images/LaPresse

Guardia Sanframondi – Der Franzose Victor Lafay hat am Samstag die hügelige 8. Etappe des 104. Giro d'Italia für sich entschieden und damit seinen bisher größten Sieg gefeiert. Der 25-Jährige aus dem französischen Rennstall Cofidis setzte sich am Schlussanstieg einer kleinen Bergankunft als Teil einer neunköpfigen Spitzengruppe ab und siegte nach 170 Kilometern von Foggia nach Guardia Sanframondi eine gute halbe Minute vor Francesco Gavazzi aus Italien und dem Deutschen Nikias Arndt.

Die Österreicher Felix Großschartner und Matthias Brändle kamen gemeinsam mit 8:44 Minuten Rückstand ins Ziel. In der Gesamtwertung gab es wenige Veränderungen. Die Favoriten schonten sich, der Ungar Attila Valter wird auch den Sonntag im Rosa Trikot in Angriff nehmen. Es wird anspruchsvoller, vier Bergwertungen mit 3.500 Höhenmetern sind bis zum Ziel in Campo Felice zu bewältigen.

Ewan muss das veilchenfarbene Trikot des besten Punktefahrers abgeben und den Giro beenden. Foto: AFP

Aus für Ewan

Für den australischen Sprinterstar Caleb Ewan ist die Rundfahrt einen Tag nach seinem zweiten Etappensieg hingegen vorzeitig beendet. Der 26-Jährige vom Team Lotto Soudal kam etwa 35 Kilometer nach dem Start in einem Tunnel zu Fall und konnte das Rennen nicht mehr fortsetzen.

Ewan verletzte sich bei dem Sturz am Knie. Aufgrund der Schmerzen könne er nicht mehr weiterfahren, teilte sein Team via Twitter mit. Ewan gehört seit Jahren zu den weltweit besten Sprintern. Ihm gelangen bei allen drei großen Rundfahrten Etappensiege, jeweils fünfmal beim Giro und der Tour de France sowie einmal bei der Vuelta.

Am Sonntag geht es auf einer Hochgebirgsetappe über 158 Kilometer von Castel di Sangro nach Campo Felice mit insgesamt 3500 Höhenmetern. (APA, sid, 15.5.2021)

Ergebnisse der 8. Etappe des Giro d'Italia – Foggia – Guardia Sanframondi (170 km):

1. Victor Lafay (FRA) Cofidis 4:06:47 Std.

2. Francesco Gavazzi (ITA) EOLO-Kometa +36 Sek.

3. Nikias Arndt (GER) Team DSM +37

4. Nelson Oliveira (POR) Movistar +41

5. Giovanni Carboni (ITA) Bardiani +44

6. Kobe Goossens (BEL) Lotto-Soudal +58.

Weiter: 29. Attila Valter (HUN) Groupama +4:48 Min.

84. Matthias Brändle (AUT) Israel Start-up Nation +8:44

88. Felix Großschartner (AUT) Bora, gl. Zeit

Gesamtwertung:

1. Valter 31:10:53 Std.

2. Remco Evenepoel (BEL) Deceuninck +0:11 Min.

3. Egan Bernal (COL) Ineos +0:16

4. Alexander Wlasow (RUS) Astana +0:24

5. Hugh Carthy (GBR) EF +0:38

6. Damiano Caruso (ITA) Bahrain +0:39.

Weiter: 62. Großschartner +31:08

140. Brändle 1:07:04 Std.