"Ganz dick wird schließlich Gruselatmosphäre aufgetragen – fahles Lila, eine flackernde Leuchtstoffröhre, eine, ächz, große Tiefkühltruhe –, wenn Paula Ringelhahn grundlos in einen Keller spaziert", so Sylvia Staude in der "Frankfurter Rundschau", dabei hätte dieser Tatort eine so abgenutzte Bildsprache, auch manche Überkandideltheit der Handlung gar nicht nötig. Man hätte sich für ein ruhiges Kammerspiel entscheiden können, es wäre nicht langweilig geworden, diesen Menschen zuzusehen."

Jetzt sind Sie an der Reihe, wie hat Ihnen dieser "Tatort" gefallen? (red, 16.5.2021)