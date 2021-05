Die Übertragung der JVP-Veranstaltung im ORF sorgte für Kritik. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Corona-bedingt wurde der bereits im Sommer 2020 angekündigte Wechsel an der Spitze der Jungen Volkspartei (JVP) auf Samstag verschoben. Dafür konnte das ganze Land mitverfolgen, dass die 26-jährige Nationalratsabgeordnete Claudia Plakolm zur Bundesobfrau der ÖVP-Jugendorganisation gewählt wurde. Denn die zweistündige Veranstaltung wurde auf der ORF-Homepage in einem Livestream übertragen – was in sozialen Medien für viel Kritik sorgte.

Moderiert wurde der Bundestag von dem ehemaligen Radio- und Fernsehmoderator Peter L. Eppinger, JVP-Mitglieder waren via Video mit dabei. Eppinger hob in seiner Begrüßung das "echte Engagement" der JVP hervor und rief anschließend einige der Anwesenden auf die Bühne – begleitet von Licht- und Soundeffekten.

Kurz und ÖVP-Minister live dabei

Damit aber nicht genug: Auch die ÖVP-Ministerinnen und -Minister waren live zugeschaltet und winkten in die Kamera; ebenso Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und einige andere.

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz fand sich auf der Bühne neben Eppinger ein und erzählte von seiner Zeit bei der Jugendorganisation und den vielen dort geschlossenen Freundschaften. Der Kanzler thematisierte auch die Ermittlungen gegen ihn. "Angenehm ist es nicht", sagte er zu der Causa. "Der Stil mit dem agiert wird, der ist natürlich einer, der keine Freude macht." Die Ermittlungen hätten ihn "noch kämpferischer" gemacht, sagte Kurz. Ihn hätten "Erfahrenere" angerufen und den Rücken gestärkt.

Die Übertragung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sorgte in der Opposition für Kritik. Der ORF entwickle sich "zum reinen Türkis-Funk", kritisierte etwa der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss in einer Aussendung: "Während es über Parteitage von den anderen Jugendorganisationen teilweise gar keine Berichterstattung im ORF gibt, bekommen die Türkisen eine Sonderbehandlung."

Der PR-Berater Rudolf Fußi stellte auf Twitter die Frage in den Raum, ob der ORF nun allen Jugendparteiorganisationen ähnlich viel Platz geben würde.

Die Junos, die pinke Jugendorganisation, nahmen ihrerseits Bezug auf die Satiresendung über Kurz von Jan Böhmermann: "Am Weg zur Übernahme der Medienlandschaft..."

Auch in der SPÖ kam die Übertragung nicht gut an. Neben einigen Vertretern der Sozialistischen Jugend (SJ), meldete sich auch der rote Nationalratsabgeordnete Jörg Leichtfried auf Twitter dazu zu Wort:

Auch Dieter Bornemann, Vorsitzender des ORF-Redakteursrats, meldete sich auf Twitter zu der Übertragung zu Wort. Aus seiner Sicht habe es "keinen journalistischen Grund gegeben, den JVP-Parteitag live zu übertragen". Die redaktionelle Bewertung sei in der "ZiB" zu sehen gewesen, in der die Veranstaltung nicht vorkam.

(red, 15.5.2021)