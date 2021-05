Auch in der Nacht auf Sonntag gab es Tote und Verletzte. Israels Ministerpräsident Netanjahu sagte, dass Gaza-Einsatz "so lange wie nötig" dauern werde

In dieser Galerie: 2 Bilder Israels Artillerie feuert Richtung Gaza. Foto: AP / Yonatan Sindel Auch in der Nacht auf Sonntag wurde vom Gazastreifen wieder Raketen auf Israel gefeuert. Im Bild: Das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome fängt am Sonntag Raketen über Tel Aviv ab. Foto: AFP / AHMAD GHARABLI

Tel Aviv/Gaza – Nach massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat Israels Luftwaffe dort das Haus des Hamas-Chefs Jihia al-Sinwar beschossen. Im Online-Dienst Twitter veröffentlichte die Armee am Sonntag ein Video, auf dem ein durch ein Bombardement zerstörtes Haus zu sehen war. Ob Sinwar bei dem Anschlag getötet wurde, war zunächst unklar.

In dem Gebäude in Khan Junis im Süden des Küstengebiets hab sich auch das Büro des Hamas-Chefs befunden, berichteten israelische Medien am Sonntagmorgen. Auch das Haus von Al-Sinwars Bruder Mohammed, ebenfalls ein ranghohes Mitglied der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas, sei angegriffen worden.

Schwere Luftangriffe

Nach Angaben der Armee wurden weitere Büros und Häuser wichtiger Hamas-Mitglieder attackiert. Als Teil der fortwährenden Angriffe auf das unterirdische Tunnelnetzwerk der Hamas, der sogenannten Metro, seien 30 weitere Ziele bombardiert worden. Außerdem habe die Luftwaffe Dutzende Waffenlager und Raketenabschussrampen beschossen. Binnen 24 Stunden habe die Luftwaffe 90 Ziele militanter Palästinenser attackiert.

Nach palästinensischen Angaben waren es die bisher schwersten Luftangriffe im Gazastreifen. In der Stadt Gaza wurden nach Augenzeugenberichten fünf Häuser zerstört. Man befürchte viele Tote und Verschüttete unter den Trümmern.

Wieder Raketen über Tel Aviv

Israels Militär hatte der Führungsriege der im Gazastreifen herrschenden Palästinenserorganisation Hamas zuvor mit gezielter Tötung gedroht. Militante Palästinenser hatten in der Nacht auf Sonntag den Großraum Tel Aviv sowie weitere israelische Ortschaften erneut massiv mit Raketen beschossen. In Tel Aviv und im südlichen Beersheba heulten über Nacht Warnsirenen. Zehn Personen seien auf der Flucht in die Bunker verletzt worden, berichteten örtliche Mediziner.

Israels Luftwaffe hatte am Samstag bereits das Haus eines anderen ranghohen Führers der Hamas bombardiert. Das Haus von Khalil al-Haya, Vize-Chef des Hamas-Politbüros, habe als "Terror-Infrastruktur" gedient. Die Armee veröffentlichte ein Video des Angriffs. Nach palästinensischen Angaben hielt Al-Haya sich aber zur Zeit des Angriffs nicht in dem Haus auf. Am Samstagabend sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dass der Militäreinsatz "so lange wie nötig" fortgesetzt werde. Man müsse zunächst die Hamas-Infrastruktur zerstören.

Bislang blieben internationale Vermittlungsversuche erfolglos. Wie die US-Botschaft in Israel am Freitagabend mitteilte, landete der Spitzendiplomat Hady Amr auf dem Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. US-Außenminister Antony Blinken hatte ihn gebeten, Voraussetzungen für einen nachhaltigen Waffenstillstand ausloten.

2.300 Raketen aus Gazastreifen

Auch soll die israelische Luftwaffe die Häuser von Raed Saad, dem Hamas Chef für Spezialeinsätze, sowie zweir Hamas-Kommandeure in Khan Junis im Süden und Dir el-Balach im mittleren Abschnitt des Gazastreifens beschossen haben, teilte die Armee am späten Samstagabend mit

Israel zufolge sind seit Montag etwa 2.300 Raketen aus dem Gazastreifen auf sein Staatsgebiet abfeuert worden. Israels Armee soll mehr als 1.000 Luft- und Artillerie-Angriffe ausgeführt haben. Die Palästinenser sprechen von mindestens 145 Toten, Israel von zehn. Die Kämpfe waren nach Ausschreitungen in Ost-Jerusalem an der Al-Aksa-Moschee ausgebrochen. Die Hamas forderte einen Abzug israelischer Sicherheitskräfte von dort und begann nach Ablauf einer Frist mit den Raketenangriffen. Verschärft wurden die Spannungen durch Pläne, Häuser palästinensischer Familien in Ost-Jerusalem zu räumen. Das Land wird von jüdischen Siedlern beansprucht.

Demos und Ausschreitungen

In mehreren Städten Europas sind am Samstag Tausende Menschen aus Solidarität mit den Palästinensern auf die Straßen gegangen. In Berlin kam es zu Ausschreitungen: Demonstranten schlugen auf Polizeibeamte ein und bewarfen sie mit Steinen und Flaschen. Auch Feuerwerkskörper wurden geschleudert. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Auch in Mannheim wurden Polizisten nach Auflösung einer propalästinensischen Kundgebung mit Steinen beworfen. Vier Beamte seien leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Zudem habe ein Mann versucht, eine israelische Flagge anzuzünden. Das hätten die Polizisten unterbunden und den Mann festgenommen. Schon in den Tagen zuvor hatte es in mehreren Städten antisemitische und anti-israelische Demonstrationen gegeben, bei denen auch Israel-Flaggen angezündet wurden.

In Berlin demonstrierten rund 3.500 Menschen aus Solidarität mit den Palästinensern. Foto: AFP / STEFANIE LOOS

Daraufhin kündigte der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) ein hartes Durchgreifen gegen jede Form von Antisemitismus an: "Wir werden nicht tolerieren, dass auf deutschem Boden israelische Flaggen brennen und jüdische Einrichtungen angegriffen werden", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". "Wer antisemitischen Hass verbreitet, wird die volle Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen."

In Wien gab es mehrere Kundgebungen, sowohl pro-palästinensische als auch gegen Antisemitismus. Die Polizei fuhr mit Wasserwerfern vor der Staatsoper auf. (APA, Reuters, red, 16.5.2021)