Doku über Georgia Holt ab 23.05 Uhr in ORF 2

Cher mit ihrer Mama Georgia Holt. Foto: ORF/© The Ebersole Hughes Company

Wien – Am Donnerstag (20. Mai) feiert Sängerin und Schauspielerin Chef ihren 75. Geburtstag. Der ORF feiert sie am Sonntagabend (16. Mai) mit ihrem Komödienklassiker "Mondsüchtig" ab 23.50 Uhr in ORF 2. Zuvor steht jedoch erst Chers Mutter im Fokus.

Schließlich hat Cher der heute 94-Jährigen Georgia Holt die berührende Dokumentation "Dear Mom, Love Cher" gewidmet, die ab 23.05 Uhr zu sehen ist. Regisseur P. David Ebersole würdigt darin die ungewöhnliche Mutter des Weltstars, die sechs Mal verheiratet war und ihre Kinder doch weitgehend allein großzog. Und die zunächst beinahe als Schauspielerin und dann beinahe als Countrysängerin Karriere gemacht hätte.

Eine mit der Band von Elvis Presley eingespielte Platte schaffte es nicht zur Veröffentlichung – bis Cher die alten Bänder restaurieren ließ, was sie in der Doku schildert. So kommt es letztlich doch noch zu einer kleinen Karriere im fortgeschrittenen Alter für Georgia Holt – und als Höhepunkt des Films zu einem Duett mit ihrer Tochter. (APA, 16.5.2021)