Am Samstagabend wurde ein 60-Jähriger schwer verletzt. In der Nacht auf Sonntag wurde ein 19-jähriger, mutmaßlicher Täter gefasst

Gegen den 19-Jährigen wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Foto: APA / LUKAS HUTER

Wiener Neustadt – Bei einer Messerattacke ist am Samstagabend in Wiener Neustadt ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner ins Krankenhaus gebracht, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Verdächtige, ein 19-Jähriger, war zunächst geflüchtet, wurde allerdings in der Nacht auf Sonntag festgenommen. Zuerst hatte der "Kurier" online über die Tat berichtet.

Dem Messerangriff war laut Polizei ein Streit vorausgegangen. Dieser dürfte kurz vor 20.30 Uhr eskaliert sein. Gegen den 19-Jährigen sind Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes angelaufen.