Jan Josef Liefers und Anja Kling in der Jubiläumsshow "50 Jahre Dalli Dalli". Foto: ZDF, Sascha Baumann

Als das Fernsehen noch Höhenflüge erlebte, in den 1970er-Jahren, war die Unterhaltungsshow das Nonplusultra: große Roben, peinliche Promis und Orchestermusik frei Haus. Heute funktioniert das nur mehr als Zitat, aber es funktioniert! Am Samstagabend hat die Jubiläumssendung zu 50 Jahren Dalli Dalli die letzten noch geltenden Ausgangsbeschränkungen genützt, um nostalgische Gemüter auf der Fernsehcouch zu bespaßen. Johannes B. Kerner führte durch eine Mixtur aus Show und Hommage an die von Hans Rosenthal 15 Jahre lang moderierte ZDF-Sendung.

Legendäre Einschaltquoten von 24 Millionen (!) wie einst wird es nicht gegeben haben, doch in Sachen ulkige Spiele ließ man sich nicht lumpen. Natürlich galt: Die Nassnummer kommt zum Schluss. Aus Rücksicht auf die fernsehgerecht gemachten Frisuren. Die Finalisten mussten mit den Zacken ihrer gekrönten Häupter über ihnen hängende und mit Wasser gefüllte Fußbälle aufstechen und das sofort herausströmende Wasser mit der Krone auffangen und dann mittels Vornüberbeugen in einen Messbecher leeren. So etwas will man sehen! Es ist wie im alten Rom: Jan Josef Liefers und Frauke Ludowig sollen sich bitte auch mal abstrampeln, während wir die Chips essen.

Dazu spielte man – sehr aufrichtig – jeweils Applaus und Begeisterungsstürme vom Band zu und blendete das historische Publikum aus dem Dalli Dalli-Archiv ein, wie es mit schweißglänzenden Stirnen und ondulierten Haaren in Sonntagstracht Schulter an Schulter erhitzt und glücklich im Studio saß. Oh! Beim "Das war Spitze"-Sprung musste eine Träne verdrückt werden. (Margarete Affenzeller, 16.5.2021)