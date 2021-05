Flott unterwegs, sehr flott: Titus Ekiru. Foto: imago images/LaPresse/Marco Alpozzi

Mailand/Wien – Der Kenianer Titus Ekiru ist beim Marathon in Mailand mit der fünftschnellsten jemals gelaufenen Zeit ins Ziel gekommen. In 2:02:57 Stunden unterbot der 29-Jährige die bisherige Jahresweltbestzeit von Weltrekordler und Olympiasieger Eliud Kipchoge (Kenia/2:04:30 Stunden). Eine Frauen-Jahresweltbestzeit stellte die Äthiopierin Hiwot Gebremaryam mit 2:19:35 auf. Beim Halbmarathon "Vienna Calling 21K" siegte Julia Mayer in persönlicher Bestleistung von 1:12:52 Stunden.

Mayers Zeit: 1:11:34 Stunden

Mayer setzte sich vor ihren DSG-Wien-Teamkolleginnen Teresa Feit (1:22:06) und Paula Vielhaber (1:26:48) durch, sie nimmt mit ihrer Zeit nun Platz drei der ÖLV-Langzeit-Bestenliste ein. Rekordhalterin ist Andrea Mayr mit 1:11:34. "Mit einer solchen Zeit habe ich nicht gerechnet", war Mayer selbst verblüfft, waren doch die Bedingungen mit böigem Wind schwierig gewesen. Sie hatte erst Samstagabend bei den Staatsmeisterschaften den Titel über 5.000 m gewonnen.

Den Männerbewerb gewann der Slowake Tibor Sahajda in 1:07:04, Schnellster Österreicher war Patrick Krammer (DSG Wien) in 1:11:35. Mayer und Krammer wurden damit auch Wiener Landesmeister. Der behördlich genehmigte Lauf war ein VCM-Testevent zur Umsetzung von Covid-19 Präventionsstrategien. "Wir sind vorbereitet und zuversichtlich, dass wir Österreichs größte Sportveranstaltung durchführen können", sagte VCM-Organisationsleiter Gerhard Wehr. Der Vienna City Marathon soll am 12. September in Szene gehen. (APA/dpa, 16.5.2021)