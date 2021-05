19.40 REPORTAGE

Re: Deutschland, Frankreich, Covid – Wie ein Virus die Grenze zurückbringt Ein Dorf, zwei Länder – die Grenze mitten auf der Straße: In Leidingen gibt es zwei Briefträger, zwei Bäckerwagen, zwei Ortsvorsteher. Der Film zeigt den deutsch-französischen Alltag im Dorf und wie die Pandemie eine fast vergessene Grenze wieder zurückgebracht hat.

Bis 20.10, Arte

20.15 THEMENTAG

Urlaub – was geht? Der Touristenstrom nach Kroatien halbierte sich im Vorjahr, das war deutlich besser, als man dort befürchtet hatte. Die Dokumentation wirft einen aktuellen Blick auf die heurigen Reisebedingungen und lässt Veranstalter, Hoteliers und auch Frühbucher zu Wort kommen. Danach folgen die Dokus Urlaub in Zeiten von Corona und Unser Urlaub – Was ist 2021 möglich?

Bis 23.20, ORF 3

20.15 AUFWÜHLEND

Systemsprenger (D 2019, Nora Fingscheidt) Ob Pflegefamilie, Wohngruppe oder Schule, Benni fliegt sofort wieder raus: zu laut, wild und unberechenbar. Die Neunjährige ist, was man im Jugendamt einen "Systemsprenger" nennt. Die junge Helena Zengel brilliert in der Rolle der Benni, Albert Schuch spielt den Sozialarbeiter Micha. Bis 22.10, ZDF

Ein Film, der unter die Haut geht: Helena Zengel spielt

die neunjährige Benni in "Systemsprenger" – 20.15 Uhr, ZDF. Foto: Yunus Roy Imer





20.15 JUSTIZ

Der letzte Zeuge (D 1960, Wolfgang Staudte) Ein vier Monate altes Baby wird ermordet, die unverheiratete Kindsmutter und ihr ehemaliger Liebhaber werden verdächtigt, den Mord begangen zu haben. Alles scheint für ihre Schuld zu sprechen. Doch wenn sie es nicht waren, wer hat dann das Kind um gebracht? Regisseur Wolfgang Staudte zeigt in seinem Film Missstände in der Straf prozessordnung auf. Bis 21.55, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Herausfordernde Gastro-Öffnung. / Die Corona-Experten Eva Schernhammer,

Hans-Peter Hutter, Andreas Bergthaler im Porträt. / Priester kritisieren Segnungsverbot für homosexuelle Paare. Bis 22.00, ORF 2

22.30 DOKUMENTATION

System Error – Wie endet der Kapitalismus? Warum sind die Menschen so besessen vom Wirtschaftswachstum – obwohl bekannt ist, dass man auf einem endlichen Planeten nicht unendlich wachsen kann? Der Regisseur Florian Opitz ist auf der Suche nach Antworten. 0.05, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag mit diesen Themen: Zwischen Freudentaumel und Fracksausen – Grand Opening der Kultur? / Unbequeme Wahrheiten – Die Beutekunst des Kolonialismus. / Wie rassistisch ist unsere Welt? – Das Erbe des westlichen Kolonialismus. / 23.15 Fliegen Lernen – Senta Berger (Doku, 2021).

Bis 0.00, ORF 2

23.40 FILMEXPERIMENT

Bildbuch (F 2018, Jean-Luc Godard) Der montierte Bilderreigen stellt die Lage der Menschheit und Krisenherde unserer Zeit in den Mittelpunkt. Bis 1.10, Arte