Luis Suarez erzielte in der Schlussphase den Siegestreffer gegen Osasuna. Barcelona ist aus dem Titelrennen, nur noch Real kann Atleti abfangen

Suarez' Treffer könnte Atletico den Titel bescheren. Foto: imago images/NurPhoto

Atletico Madrid steht nach einem dramatischen Sieg kurz vor der elften Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Das Team von Trainer Diego Simeone bezwang CA Osasuna 2:1 (0:0) und geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag der spanischen Primera Division. Bis zur 82. Minute lagen die Rojiblancos noch in Rückstand.

Atletico führt die Tabelle mit 83 Punkten vor dem Lokalrivalen Real (81) an, der mit 1:0 (0:0) bei Athletic Bilbao gewann. Dritter ist der FC Barcelona (77), der nach einem 1:2 (1:1) gegen Celta Vigo keine Chance mehr auf den Titel hat.

Renan Lodi (82.) und Luis Suarez (88.) retteten Atletico nach dem Rückstand durch Ante Budimir (75.). Schon bei einem Remis hätte das Simeone-Team Platz eins an Real verloren.

Vorteil Atletico

Am letzten Spieltag ist Atletico zu Gast bei Real Valladolid. Ein Remis könnte aber zu wenig sein, da Verfolger Real den direkten Vergleich mit dem Stadtrivalen gewonnen hat. Die Königlichen empfangen zeitgleich den Europa-League-Finalisten FC Villarreal.

Nach mehr als einem Jahr fanden am Sonntag wieder zwei La-Liga-Spiele mit Zuschauern statt: Bei der Partie zwischen Villarreal und dem FC Sevilla (4:0) waren 5000 Dauerkarteninhaber zugelassen, in Valencia sahen 3000 Fans das 4:1 gegen Eibar. Nach sieben Jahren in der ersten Liga steht das Team aus der baskischen Kleinstadt Eibar als erster Absteiger fest.

Zidane vor Abschied

Für Real-Trainer Zinedine Zidane könnte derweil nach dem letzten Spieltag Schluss sein. Offenbar hat der Franzose seinen Spielern bereits mitgeteilt, dass er die Königlichen verlassen wird. Dies berichteten spanische Medien am Sonntag. Der Vertrag des Weltmeisters von 1998 bei Real läuft noch bis 2022.

Zuletzt hatte es in Italien Medienberichte gegeben, dass Zidane Nachfolger von Andrea Pirlo beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin werden könnte. Zidane war als Spieler in der Saison 1996/97 zu Juventus gewechselt. Italienische Medien spekulieren derweil mit Massimiliano Allegri als künftigen Real-Coach. (sid, 16.5.2021)