Der Film "Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück" widmet sich der Frage, was Menschen glücklich macht. Foto: Ed Araquel - © 2014 Egoli Tossell Film/ Co-Produktionsgesellschaft "Hector 1" GmbH & Co. KG/ Happiness Productions Inc./ Wild Bunch Germany/

Vor allem in Zeiten der Pandemie hat man auf die Frage, wie glücklich man momentan ist, oft eine schnelle Antwort parat. Die Krise zehrt am Wohlbefinden vieler Menschen. Doch nicht immer kann die Krise als Begründung für Unzufriedenheit herhalten. Die Suche nach Zufriedenheit und Glück ist seit jeher ein zentrales Thema der Menschheit. Glückscoaches und Achtsamkeitstrainer hatten in den vergangenen Jahren Hochsaison.

Trailer zum Film "Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück". KinoCheck

Auch Kultur, Literatur und Filme widmen sich immer wieder dem permanenten Suchen nach einem besseren Leben. So zum Beispiel der Film "Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück", in dem der Protagonist durch die ganze Welt reist, um Leute nach ihrem Geheimnis eines glücklichen Lebens zu fragen.



Doch kann das Streben und die Suche nach Glück wirklich zu dem ersehnten Zustand führen, oder liegt dessen Ursprung nicht viel mehr in der Gegenwart? Dieser User ist sich sicher:

Wie sehen Sie das?

Sind Sie auf der Suche nach dem Glück? Und ist diese ein Resultat Ihrer Unzufriedenheit mit der Vergangenheit und der Gegenwart? Oder denken Sie, dass das Warten auf einen glücklicheren Zustand der eigentliche Grund sein könnte, diesen nie zu erlangen – also die Suche nach dem Glück unglücklich macht? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 28.6.2021)