Spieler auf engstem Raum.

Foto: Reuters/Navarro

Sunrise (Florida) – Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ist erfolgreich ins Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gestartet. Der Stanley-Cup-Sieger gewann am Sonntag Spiel eins der "best of seven"-Serie bei den Florida Panthers mit 5:4. Auswärtssiege zum Auftakt holten auch die New York Islanders mit einem 4:3 nach Verlängerung bei den Pittsburgh Penguins und Minnesota Wild mit einem 1:0 bei den Vegas Golden Knights.

Matchwinner in Florida war Brayden Point, der im Schlussdrittel zunächst den Ausgleich zum 4:4 (54.) und 74 Sekunden vor der Schlusssirene den Siegestreffer erzielte. Zudem gab Lightning-Stürmer Nikita Kutscherow ein beeindruckendes Saisondebüt. Der Russe hatte wegen einer Hüftoperation am 29. Dezember den gesamten Grunddurchgang verpasst und kehrte mit zwei Powerplay-Toren und einem Assist zurück. (APA, 17.5.2021)



NHL-Ergebnisse vom Sonntag – Play-off, 1. Runde (best of seven):

East Division:

Pittsburgh Penguins – New York Islanders 3:4 n.V. – Stand: 0:1

Central Division:

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 4:5 – Stand: 0:1

West Division:

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 0:1 n.V. – Stand: 0:1