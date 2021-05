Mal wieder nach Italien? Foto: getttyimages/istockfoto/tucko019

Das schönstmögliche Wochenende ist ein langes. So wie das bevorstehende Pfingstwochenende. Hierzulande sieht es ja eher nach einer verregneten Zeit aus. Doch vielleicht ist das ja nicht überall so? In Italien beispielsweise. Zudem wurde hier am 16. Mai die Quarantänepflicht für Einreisende aus allen EU- und Schengen-Staaten aufgehoben. Somit steht eigentlich ein paar sonnigen Tagen in Triest, Rom oder Rimini nichts mehr im Weg. Endlich wieder auf der Piazza sitzen und das dolce far niente genießen.

Und nicht nur Italien bietet sich an, wie dieser User meint:

Doch auch in Österreich ist über das Pfingstwochenende wieder ein richtiger Urlaub möglich – Hotels und Gastronomie öffnen ab 19. Mai und sind somit bereit für Pfingstgäste.

Wo verbringen Sie das lange Wochenende?

Zieht es Sie raus aus Österreich? Verreisen Sie innerhalb der Staatsgrenze? Oder bleiben Sie einfach daheim? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 19.5.2021)