Investition in Größenordnung von 75 Millionen Euro

Tod`s-Schuhe in einem Schweizer Schaufenster Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann

Rom/Paris – Der französische Luxusgüterkonzern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) hat seine Beteiligung an dem italienischen Modekonzern Tod ´s aufgestockt. Die Franzosen erwarben ein Aktienpaket von 6,8 Prozent an dem im Besitz der Familie Della Valle stehenden Unternehmen und erhöhten somit ihre Beteiligung an Tod ´s auf über 10 Prozent. 75 Mio. Euro zahlte LVMH für das Aktienpaket.

"Wir kennen LVMH-Chef Bernard Arnault seit Tod ´s Börsengang im Jahr 2000. Damals hatten sie von uns eine Beteiligung von 3,5 Prozent erworben, weil keine anderen Aktien mehr verfügbar waren. Unsere Beziehungen sind seit jeher exzellent. Als es zuletzt für LVMH die Gelegenheit gab, ihre Beteiligung aufzustocken, haben ich und mein Bruder Andrea das Projekt unterstützt", so Konzernchef Diego Della Valle im Gespräch mit der römischen Tageszeitung "La Repubblica" (Montagsausgabe).

Die Franzosen besitzen bereits die italienischen Luxusbrands Bulgari, Fendi und Loro Piana. Zu Tod's gehören die Marken Fay, Hogan und Roger Vivier. Der Konzern machte 2020 einen Umsatz von 637 Mio. Euro und Verluste von 73 Mio. Euro. (Apa, 17.5.2021)