Veganes Eis wird immer beliebter. Das sieht man in vielen Eisgeschäften und im Sortiment der Supermarktketten.

Foto: Severin Wurnig

Auch wenn das Wetter gerade nicht danach aussieht: Der Sommer kehrt zurück! Und mit ihm auch die Schlangen vor den Eisgeschäften. Auffällig ist, dass immer mehr Geschäfte vegane Alternativen auf Basis von Mandel-, Soja- oder Hafergetränken beziehungsweise reiner Früchte anbieten. Denn gutes Eis kommt ohne Milchprodukte aus. Diese Erkenntnis haben auch immer mehr Menschen, die sich nicht strikt vegan ernähren.

Auf die steigende Beliebtheit reagieren ebenso die großen Supermarktketten. Sie betreiben Eigenmarken, unten denen Lebensmittel frei von tierischen Produkten angeboten werden. Zum Sortiment von "Vegavita" bei Billa oder "Veggie" bei Spar gehört natürlich auch veganes Eis. Nicole Berkmann, Unternehmenssprecherin bei Spar, bestätigt: "Die Nachfrage nach veganem Eis steigt stark. Wir bauen das Angebot laufend aus."

So werden auch Fremdmarken wie Ben & Jerry’s geführt, und seit dieser Saison auch das Eis von Veganista. Die Gründerinnen Cäcilia Havmöller und Susanna Paller gelten mit ihrem Unternehmen als Wegbereiterinnen für hochwertiges veganes Eis in Österreich. Vor neun Jahren eröffneten die Schwestern ihren ersten Veganista-Laden in der Wiener Neustiftgasse. "Wir leben seit Jahrzehnten vegan und lieben Eis, wollten aber irgendwann nicht mehr immer nur Zitronensorbet angeboten bekommen", sagen die Schwestern. So ist die Idee zum rein veganen Eisgeschäft entstanden. Mittlerweile gibt es zwölf Veganista-Filialen in Wien. Der Schritt ins Ausland steht als Nächstes an.

Hauptsache gut

Auch Mariane Leyacker-Schatzl profitiert vom Hype um veganes Eis. Die langjährige Veganerin eröffnete 2017 die erste Filiale der "Eisperle" in Graz. Heute gibt es bereits vier davon, die Leute stehen Schlange.

Wer sich lieber nicht anstellen will, auch wenn es sich auszahlt, kann den Selbstversuch starten und veganes Eis einfach daheim zubereiten. Die Expertinnen von Veganista und der Eisperle sind sich einig: Die Qualität steht und fällt mit den Zutaten. Neben hochwertigen Ingredienzien gibt es noch einen wichtigen Faktor: die Eismaschine. Denn durch die ständige Bewegung der Maschine arbeitet diese mehr Luft in die Masse, und das macht das Eis cremig. Doch auch wer (noch) keine Eismaschine besitzt, kann veganes Eis selbst machen. Das geht überraschend einfach und schmeckt köstlich, wie unsere Rezepte für Frucht- und Nusseis sowie Granita zeigen. (Nina Wessely, Michael Steingruber, 18.5.2021)

Veganes Erdnusseis

Das Rezept finden Sie hier. Foto: Nina Wessely

Einfaches Bananeneis

Das Rezept finden Sie hier. Foto: Privat