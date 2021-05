Verfiel nach Exorzismus-Sitzungen in eine tiefe Depression: Deb, die Tochter eines evangelikalen Paares, in der Doku "Wie krank ist Homo-Heilung?", Arte, 20.15 Uhr.

Foto: Egodoc Production

19.40 REPORTAGE

Re: Schweinepest auf dem Vormarsch – Europas unterschätzte Gefahr Ein Ausbruch der afrikanischen Schweinepest in Deutschland und Frankreich wird immer wahrscheinlicher. Die tödliche Seuche grassiert vor allem unter Wildschweinen. Doch in Rumänien wütet die Seuche auch unter Hausschweinen. 2600 Ausbrüche sind bekannt, mehr als 570.000 Schweine wurden gekeult. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: G’schichten aus dem Wiener Prater Abseits des Wurstelpraters, im dichten Dschungel des Auwaldes nahe der Freudenau, lebt etwa das Wiener Nachtpfauenauge. Im Schutz der Dunkelheit wird auch eine Dachsfamilie aktiv. Regisseur Thomas Rilk hat die nachtaktiven Tiere mit Infrarotkameras über ein Jahr lang beobachtet. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Wie krank ist Homo-Heilung? Bis heute gibt es weltweit Geistliche und Therapeuten, die Menschen von ihrer homosexuellen Orientierung "heilen" wollen – mit gravierenden psychischen und gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen. Der Dokumentarfilm spürt Netzwerke auf, die äußerst fragwürdige Konversionstherapien betreiben. Bis 21.50, Arte

21.00 WETTSINGEN

Eurovision Song Contest 2021: Das erste Semifinale Der 65. Eurovision Song Contest findet unter dem Motto "Open Up" in Rotterdam statt. Insgesamt 39 Länder gehen an den Start. Im ersten Semifinale treten 16 Länder an. Andi Knoll kommentiert. Bis 23.05, ORF 1

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind das vergiftete Polit-Klima, Vorarlbergs Öffnungsbilanz, Pandemiefolgen und Ibiza-Detektiv Julian H. Live zu Gast ist Ex-Neos-Abgeordnete Irmgard Griss. Bis 22.00, ORF 2

22.00 BRIEFSÜNDEN

Gefährliche Liebschaften (Dangerous Liaisons, USA/GB 1988, Stephen Frears) In der wohl gelungensten Adaption des Klassikers von Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos treffen John Malkovich und Glenn Close als heißkalte Intriganten aufeinander. Sie vereinbaren eine sündige Wette, deren Konsequenz sich als äußerst zerstörerisch erweist. Im Kerzenschein wird die dunkle Seite der Seele beleuchtet. Bis 00.10, Servus TV

22.15 DOKUMENTATION

Die Wütenden – Wenn Kinder das System sprengen Luna und Lennard wurden aus ihren überforderten Familien genommen und durchliefen die Abstiegsspirale verhaltensauffälliger Kinder. Bis 22.45, ZDF

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Wasserdoktor, Kräuterpfarrer, Trendsetter Die Doku über den Kräuterpfarrer Sebastian Kneipp macht sich auf die Suche nach den Orten seines Wirkens in Deutschland und Österreich und zeigt, wie sich seine Naturlehre heute auswirkt. Bis 23.25, ORF2