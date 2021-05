Mit den Öffnungen kamen Hoffnungen: Wenn am Mittwoch die Gastronomie, Kultureinrichtungen und Hotels wieder aufsperren, hoffen viele auf eine damit verbundene Besserung der Arbeitsmarktsituation. Rund 150.000 Personen kehrten mit den Öffnungen aus der Kurzarbeit in den Normalbetrieb oder aus der Arbeitslosigkeit in Jobs zurück, sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) vergangene Woche bei einer Pressekonferenz. Und Woche für Woche sinken zumindest die Arbeitslosenzahlen leicht.

Auch die 665 Befragten einer Umfrage der Jobplattform Hokify, wo vor allem Stellen in den Bereichen Handwerk, Gastronomie, Handel und Büro ausgeschrieben sind, sehen die Lockerungen als positiven Impuls. Das Ergebnis: Knapp jeder zweite Teilnehmer wolle nun wieder intensiv auf Jobsuche gehen. Und rund 15 Prozent der Beschäftigten sind laut eigenen Angaben bereit, den Job zu wechseln. Die Motivation der Befragten lässt die Erhebung aber offen. Im Zuge der Pandemie und der daraus resultierenden Belastung in manchen Berufsgruppen, etwa dem Gesundheitssektor oder bei Lieferdiensten, wird immer wieder von einer erhöhten Jobwechselbereitschaft berichtet, andere wollen sich beispielsweise in der Krise neu orientieren.

Die Öffnungen in der Gastronomie und der Hotellerie sowie in Kultureinrichtungen lassen Optimismus am Jobmarkt aufkommen. Foto: Getty Images

Die Jobchancen werden der Umfrage zufolge in den Branchen "Pflege/Gesundheit/Bildung"(16 Prozent), "Lager/Transport/Logistik"(13 Prozent) und "Handwerk/Bau/Produktion"(zwölf Prozent) derzeit besonders hoch eingeschätzt. Vor allem die Corona-Situation sei ausschlaggebend für die guten Möglichkeiten. Gleichzeitig steigt etwa der Arbeitskräftebedarf im Bausektor saisonbedingt wieder stärker, auch im Pflegesektor gibt es einen Mangel an qualifizierten Fachkräften.

Suchanfragen in der Gastro

"Beim Jobsuchverhalten sehen wir in den letzten Wochen einen klaren Trend: Die Suchanfragen im Bereich Gastronomie sind in den letzten vier Wochen um 20 Prozent gestiegen. Einen leichten Rückgang der Suchanfragen verzeichnen wir jedoch unter den Schlagworten Einzelhandel und Sicherheitsmitarbeiter. Hier dürften sich die bisher überdurchschnittlichen Anfragen der letzten Wochen wieder normalisieren", sagt Hokify-Geschäftsführer Karl Edlbauer.



In vielen Branchen dürfte ohnehin "bereits eine neue Normalität eingekehrt" sein, "heimische Unternehmen konnten sich mit der Corona-Situation mittlerweile großteils arrangieren", ist Edlbauer überzeugt. Denn immerhin rund 30 Prozent der Befragten gaben an, dass die Lockerungen keine Auswirkungen auf ihre berufliche Situation haben werden. Insgesamt zeige sich laut der Jobplattform ein äußerst zuversichtlicher Trend für die nächsten Wochen. (red, 19.5.2021)