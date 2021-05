Twitter plant schon seit längerem, einen bezahlten Abodienst für Premium-Nutzer einzuführen. Nun sind erste Details bekannt geworden. Das Abomodell soll den Namen "Twitter Blue" tragen und voraussichtlich 2,99 Dollar pro Monat kosten, berichtet App-Forscherin Jane Manchun Wong.

Neue Funktionen

Mit dem Premium-Zugang sollen Nutzer Tweets rückgängig machen und Lesezeichen in Kollektionen sammeln können. Wong zufolge scheint Twitter an verschiedenen Abostufen zu arbeiten. Nutzer, die bereit wären, mehr zu zahlen, könnten eventuell ein geordneteres Twitter-Erlebnis bekommen.

Twitters Übernahme von Scroll, einem Bezahldienst, der Werbung von teilnehmenden Websites entfernt, lässt außerdem vermuten, dass das soziale Medium innerhalb des Premium-Zugangs werbefrei werden könnte. Der ehemalige Chef von Scroll deutete an, dass Scroll in Twitter im Laufe des Jahres integriert werden könnte.

Wie "The Verge" berichtet, hat sich Twitter noch nicht zu den Berichten geäußert, doch Wongs Einschätzungen und Informationen zu neuen Features verschiedener Apps haben sich in der Vergangenheit als akkurat erwiesen. Wann und in welchen Ländern das Abonnement verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Twitter bessert nach

Twitter hat in den letzten Wochen eine Reihe an Verbesserungen angekündigt oder bereits umgesetzt. Darunter etwa eine Warnung für Nutzer, die im Begriff sind, einen potenziell verletzenden Tweet abzusetzen, und eine aufpolierte Darstellung von Fotos, wodurch große Bilder vollständig im Feed der Nutzer angezeigt werden können.

Außerdem hat Twitter die Einführung sogenannter "Super Follows" angekündigt. Mit diesen soll Profilen von Künstlern, Journalisten oder Organisationen Trinkgeld überwiesen werden können. (red, 17.5.2021)