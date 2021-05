"Medien müssen frei arbeiten können, damit sie unabhängig über das Geschehen berichten können", erklärte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell (im Bild).

Foto: Reuter/Olivier Matthys

Gaza/Brüssel – Die Europäische Union hat die Zerstörung von Medienbüros im Gazastreifen als äußerst besorgniserregend bezeichnet. "Medien müssen frei arbeiten können, damit sie unabhängig über das Geschehen berichten können", sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Montag in Brüssel. Dies gelte umso mehr in einer Konfliktsituation, in der objektive, unparteiische Informationen von entscheidender Bedeutung seien.

Die israelische Luftwaffe hatte am Wochenende ein Hochhaus mit Büros von Medienunternehmen im Gazastreifen angegriffen. Nutzer des Gebäudes waren zuvor gewarnt worden. Die von dem Vorfall betroffene Nachrichtenagentur AP zeigte sich allerdings dennoch entsetzt, auch Journalistenverbände protestierten. (APA/dpa, 17.5.2021)