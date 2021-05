Dominic Thiem schlägt in Lyon auf. Foto: APA/AP/Tarantino

Lyon – Dominic Thiem trifft beim ATP-250-Turnier in Lyon zum Auftakt auf den Briten Cameron Norrie. Letzterer setzte sich am Montag im Erstrunden-Duell mit dem Franzosen Corentin Moutet mit 7:5,6:3 durch. Thiem hatte in Runde eins ein Freilos. Der 25-jährige Norrie ist Linkshänder und zum zweiten Mal Gegner des US-Open-Champions. Das bisher einzige Aufeinandertreffen hatte Thiem 2018 in Acapulco auf Hartplatz 6:3,5:7,7:5 gewonnen.

Thiem ist beim mit 481.270 Euro dotierten Turnier in Lyon, wo er 2018 triumphiert hatte, topgesetzt. (APA; 17.5.2021)