Schöner sitzen

Klappsessel Foto: Hersteller

Campingmöbel – das hört sich nach rudimentärem Komfort gepaart mit erbärmlicher Optik an und riecht förmlich nach billigem Plastik. Dabei gibt es gerade unter den Sitzmöbeln einige klassische Entwürfe wie den Suhu Folding Chair (ab 110 Euro), die äußerst bequem sind und sogar im Wohnraum eine gute Figur machen. Dieser Klappsessel ist aus einem stabilen Holzrahmen gefertigt und mit einer robusten Kunststoffsitzfläche in Leinenoptik bespannt, die auch outdoorfähig ist. Das Modell wird unter unterschiedlichen Markennamen in ähnlicher Ausstattung sowie auch teilweise mit Packsack vertrieben.

www.suhulife.com





Schnell schlafen

Aufblasbares Zelt Foto: Hersteller

Vom fix verbauten Gestänge bis zum Wurfzelt ist schon allerhand ersonnen worden, um die Dinger möglichst flott aufzustellen. Doch keine Umsetzung ist so praktikabel und zugleich stabil wie das aufblasbare Zelt – wobei streng genommen nur das "Gestänge" mit Luft befüllt wird. Zu den Pionieren dieser Konstruktionsart zählt das sorgfältig produzierte Modell The Cave Camo Cairo von Heimplanet (rund 750 Euro). Per Handpumpe ist der Iglu in weniger als einer Minute aufgestellt und trotzt dann sogar stärkstem Wind und Regen. Innen ist Platz für zwei Erwachsene, in der Apsis auch für Gepäck.

de.heimplanet.com





Lyrisch leuchten

Gaslampe Foto: Hersteller

LED-Leuchten mögen ja gerade im Outdoor-Bereich fürchterlich praktisch sein. Die Lichtausbeute ist bei niedrigem Energieverbrauch hervorragend. So richtig Lagerfeuerstimmung kommt beim Campen mit kaltem Kunstlicht aber nicht auf. Eine altmodisch wirkende Gaslampe wie die Cosiscoop Original (rund 120 Euro) kann da Abhilfe schaffen. Mit der standardisierten Gaskartusche, dem stufenlosen Drehschalter und einem rostfreien Edelstahlgehäuse mit Henkel ist dieses Modell in Wirklichkeit sehr modern. Bis zu sechs Stunden romantische Beleuchtung sind damit drin.

www.cosi-fires.com





Wild bleiben

Bildband Foto: Hersteller

Literatur für Camper ist so eine Sache. Zwischen gedruckten Stellplatzführern und Ausrüstungskatalogen bleibt meist wenig Raum für Inspirierendes. Der Bildband Stay Wild (41,10 Euro) beruht dagegen auf der Annahme, dass es beim Campen wirklich um naturnahes Übernachten und nicht um das Idyll eines fixen Stellplatzes mit Vorgarten und Gartenzwerg geht. Die Macher von Canopy & Stars, einer Online-Plattform für außergewöhnliche Schlafplätze in der Natur, geben in diesem englischsprachigen Buch Einblicke in die wilde Welt vom Baumhaus bis zum Schlafen unter freiem Himmel.

www.gestalten.com





Bequem braten

Tragbarer Grill Foto: Hersteller

Wer mit dem Wohnmobil oder Campervan unterwegs ist, hat die kleine Küchenzeile mit zwei Flammen eh immer an Bord. Wer dagegen nur mit Pkw und Dachzelt oder gar mit dem Rucksack unterwegs ist und richtig kochen will, sollte sich den Primus Kuchoma Grill (rund 220 Euro) einmal genauer anschauen. Diese zweiflammige Klappküche mit Piezozünder ist eine vollwertige Kochstelle und dank mitgelieferten Rosts auch ein guter Grill. Angeschlossen wird an das weniger als fünf Kilo wiegende Köfferchen mit Tragegriff eine Gasflasche oder -kartusche in beliebiger Größe. (Sascha Aumüller, RONDO, 21.5.2021)

www.primus.eu

Weiterlesen

Camping in Österreich: Die Zelte bei Privatleuten aufschlagen

Camping: Tipps für Wohnmobilneulinge

Das sind die besten Campingplätze in Europa